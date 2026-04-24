¡Todo apretado! Tres equipos comparten la cima tras la fecha 3 del fútbol boliviano

Se cerró la tercera jornada del torneo de la División Profesional del fútbol boliviano y la tabla comienza a tomar forma, con una intensa pelea en la parte alta.

La fecha concluyó el jueves con dos partidos. En Cochabamba, San Antonio de Bulo Bulo remontó y venció 2-1 a Real Oruro, mientras que en Tarija, Real Tomayapo y The Strongest igualaron 0-0 en un duelo sin emociones.

Con estos resultados, Blooming se mantiene como líder del campeonato con 7 unidades y la mejor diferencia de gol (+6). Lo siguen de cerca Always Ready con +5 y The Strongest con +2, todos con la misma cantidad de puntos.

La pelea continúa muy ajustada, ya que del cuarto al sexto lugar aparecen Bolívar, Nacional Potosí y San Antonio de Bulo Bulo, todos con 6 unidades y al acecho de la cima.

Más abajo, Real Potosí se ubica séptimo con 5 puntos, mientras que Independiente Petrolero ocupa el octavo lugar con 4.

En la mitad de tabla, Universitario de Vinto, Aurora, Oriente Petrolero y ABB suman 3 unidades cada uno.

En la parte baja, Real Tomayapo apenas suma 2 puntos, mientras que GV San José, Real Oruro y Guabirá cierran la tabla con solo 1 unidad y sin conocer la victoria.

El torneo recién comienza, pero la tabla ya muestra señales claras: la pelea por la cima está encendida… y la lucha por salir del fondo también.

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