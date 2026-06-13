Ancelotti: Neymar, ejemplo clave para los jóvenes en el Mundial

En conferencia de prensa previa al debut de Brasil en el Mundial 2026, el director técnico de la selección de Brasil Carlo Ancelotti, resaltó la responsabilidad de liderar al equipo más laureado del mundo y la importancia de aprovechar este momento con alegría y compromiso.

“Es una experiencia nueva y especial. Representar a un país con tanta historia futbolística es una gran responsabilidad, pero también un momento muy bonito en mi trayectoria”, señaló el técnico brasileño.

Rol de Neymar

Respecto a la convocatoria de Neymar, el entrenador destacó que no solo fue elegido por sus cualidades técnicas indiscutibles, sino también por su experiencia y ejemplo, elementos fundamentales para guiar a los jugadores más jóvenes dentro del plantel.

“Cuando llamamos a Neymar, lo hicimos pensando en su capacidad de liderar y transmitir su experiencia a los jóvenes que tenemos dentro de esta Copa Mundial de la FIFA 2026”, afirmó.

El técnico explicó además que el equipo está trabajando arduamente para recuperar a los jugadores lesionados y reintegrarlos al grupo lo antes posible, asegurando que la preparación física y táctica será clave para enfrentar a Marruecos en el primer partido del torneo.

La expectativa es alta entre los aficionados, quienes esperan que la selección brasilera inicie su camino en el torneo con una victoria sólida frente a Marruecos este próximo sábado.

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