¿Seguirá hasta 2028? El futuro de Messi después de perder la final

Luego del duro golpe que significó la derrota en la final de la Copa del Mundo ante España, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, reapareció en sus redes sociales para reflexionar sobre lo sucedido y compartir sus sensaciones con los millones de hinchas que acompañaron el camino del equipo.

Con palabras sinceras y cargadas de emoción, el astro rosarino no ocultó la frustración por el resultado, pero se tomó un momento para poner en valor el histórico recorrido del ciclo conducido por Lionel Scaloni.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, expresó el ídolo en sus perfiles oficiales.

“El dolor es muy grande”: Lionel Messi rompió el silencio tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

El valor de un proceso histórico

Pese al trago amargo del subcampeonato, "La Pulga" remarcó el trasfondo histórico de este plantel, que logró instalarse en la definición del torneo de manera consecutiva. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje”, añadió.

Finalmente, el 10 cerró su comunicado con un agradecimiento al pueblo argentino por el apoyo incondicional y un notable gesto de caballerosidad deportiva hacia el nuevo campeón del mundo: “Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”. “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

La frase que no apareció

El detalle que generó mayor expectativa no estuvo en lo que Messi escribió, sino en aquello que decidió omitir.

El capitán no anunció su retiro, no confirmó que la final haya sido su último partido con Argentina y tampoco utilizó palabras de despedida. Hasta ahora, su continuidad permanece abierta y el futbolista se tomaría un tiempo para analizar los próximos pasos junto con su familia y su entorno, según publica el portal TN.

Las imágenes posteriores al encuentro —Messi sentado sobre el césped, visiblemente emocionado y saludando a los hinchas— parecían representar el cierre de una época. Sin embargo, no existe todavía una decisión pública y definitiva.

¿Puede continuar hasta la Copa América 2028?

Messi tiene 39 años y llegaría al Mundial de 2030 con 43, por lo que una séptima participación mundialista parece un escenario extremadamente lejano. Una posibilidad más cercana sería extender su ciclo hasta la Copa América 2028, siempre que su condición física, su nivel competitivo y su deseo de continuar se lo permitan.

Entre los objetivos a corto plazo que se mencionan aparecen los próximos amistosos internacionales y otros compromisos de la Selección. Reportes deportivos indican que la AFA pretende respetar los tiempos del capitán y no imponerle una fecha límite para tomar una decisión.

Por ahora, no existe confirmación oficial de que Messi haya aceptado disputar esos torneos. Son escenarios posibles alrededor de una determinación que solamente él podrá comunicar.

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