¿Dónde será la próxima Copa del Mundo? Conozca las sedes y las selecciones ya clasificadas

La Copa del Mundo de 2030 tendrá una edición diferente a todas las anteriores. La FIFA confirmó que el torneo se disputará en seis países distribuidos en tres continentes, una decisión tomada para conmemorar el centenario del primer Mundial, que se jugó en Uruguay en 1930.

La organización principal estará a cargo de España, Portugal y Marruecos, naciones que concentrarán la mayoría de los encuentros de la competición. A esta lista se sumarán Argentina, Uruguay y Paraguay, que tendrán la responsabilidad de albergar un partido cada uno durante el inicio del campeonato como parte del homenaje histórico.

El certamen será el primero en la historia en tener sedes repartidas entre Europa, África y Sudamérica.

La cantidad de participantes aún está en análisis

La FIFA tiene previsto que el Mundial 2030 conserve el formato de 48 selecciones, sistema que debutó en la edición de 2026. Sin embargo, el organismo internacional evalúa la posibilidad de ampliar la competencia a 64 equipos, una alternativa que modificaría la planificación del torneo.

Los seis países organizadores cuentan con un lugar asegurado en la Copa del Mundo debido a su condición de anfitriones.

Estos serán los escenarios del torneo

El plan inicial contempla 21 estadios para recibir los partidos del Mundial.

España será el país con mayor número de escenarios habilitados, con nueve estadios incluidos en la planificación. Entre ellos aparece el Santiago Bernabéu de Madrid, además de recintos ubicados en Barcelona, Zaragoza y San Sebastián.

Marruecos aportará seis estadios para la competición, con sedes en ciudades como Agadir y Marrakech. Portugal contará con tres escenarios: el Estadio Da Luz y el José Alvalade, ambos en Lisboa, además del Estadio do Dragao, ubicado en Oporto.

Los encuentros especiales en Sudamérica también tendrán escenarios emblemáticos. Argentina recibirá su partido en el Monumental de Buenos Aires, Uruguay en el Centenario de Montevideo y Paraguay en el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción.

Calendario y desafío organizativo

De acuerdo con la planificación preliminar, el Mundial 2030 se desarrollará entre el 8 de junio y el 21 de julio. La FIFA anunciará posteriormente la distribución definitiva de todos los partidos.

La organización de una Copa del Mundo con seis países implicará un importante despliegue logístico. Las autoridades de las naciones anfitrionas trabajan en la preparación de infraestructura, transporte y alojamiento para garantizar las condiciones necesarias para recibir a selecciones y aficionados durante el torneo.

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