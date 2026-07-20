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Mundial 2026

Con España campeón: así quedó el ranking de las 20 mejores selecciones del mundo

España se consagró campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina y alcanzó los 22 puntos y lideró la tabla de posiciones finales por encima de la Albiceleste.

Martin Suarez Vargas

20/07/2026 12:30

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Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Nueva York fue testigo de una final para la historia. España y Argentina, las dos mejores selecciones del Mundial 2026, definieron el título en un partido cerrado, intenso y que se resolvió en el tiempo extra.

Cuando todo parecía encaminarse a los penales, apareció Ferran Torres. A los 106 minutos del alargue, el delantero español marcó el 1-0 definitivo que le dio a España su segunda Copa del Mundo y desató la fiesta española en el MetLife Stadium.

Con este triunfo, España finalizó el torneo como líder absoluto de las Posiciones Finales de la FIFA con 22 puntos, seguido por el subcampeón Argentina con 21 unidades.

El podio lo completaron Inglaterra en el tercer lugar con 19 puntos y Francia en el cuarto puesto con 18, ambas selecciones eliminadas en semifinales.

Tras la final, así quedaron las primeras 20 posiciones del Mundial:

Top 10:

  1. España (22 pts.) - CAMPEÓN

  2. Argentina (21 pts.) - Subcampeón

  3. Inglaterra (19 pts.) - Eliminado en semis

  4. Francia (18 pts.) - Eliminado en semis

  5. Noruega (12 pts.) - Eliminado en 4tos.

  6. Bélgica (11 pts.) - Eliminado en 4tos.

  7. Marruecos (11 pts.) - Eliminado en 4tos.

  8. Suiza (11 pts.) - Eliminado en 4tos.

  9. México (12 pts.) - Eliminado en 8vos.

  10. Colombia (11 pts.) - Eliminado en 8vos.

Del 11 al 20:
11. Brasil (10 pts.), 12. EE.UU. (9 pts.), 13. Portugal (8 pts.), 14. Canadá (7 pts.), 15. Egipto (6 pts.) y 16. Paraguay (5 pts.), todos eliminados en octavos de final.
17. Países Bajos (8 pts.), 18. Alemania (7 pts.), 19. C. de Marfil (6 pts.) y 20. Croacia (6 pts.), eliminados en 16vos.

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