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Mundial 2026

¡Atención! Ellos ganaron el Tinkazo en la última semana del Mundial

Los concursantes fueron premiados en el sorteo dominical de la promoción mundialista de Red Uno, en la última semana del Mundial.

Martin Suarez Vargas

20/07/2026 10:37

Agregar Reduno en
Foto: Red Uno de Bolivia.
Bolivia.

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Red Uno realizó este domingo el último sorteo del Tinkazo tras la final del Mundial, en el que tres personas de diferentes ciudades del país resultaron ganadoras de importantes premios.

En esta ocasión, Zenobia Poma Galarza, de Cochabamba, fue la ganadora de un balón oficial del Mundial.

Por su parte, Edgar, de la ciudad de La Paz, se llevó un microondas, mientras que Jimena, también de La Paz, ganó otro balón oficial del Mundial.

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