El Tinkazo de Red Uno entra en su recta final: aún puedes pronosticar y ganar

El Mundial 2026 está llegando a su momento más esperado y el Tinkazo de Red Uno también entra en su etapa final. Después de acompañar a los fanáticos durante toda la competencia, la dinámica que premió los mejores pronósticos encara su última semana de participación.

Los aficionados todavía tienen la oportunidad de demostrar cuánto saben de fútbol y enviar sus predicciones para los partidos decisivos del campeonato. Francia y España se enfrentarán por un boleto a la final, mientras que Argentina e Inglaterra buscarán el otro cupo para disputar el partido por el título.

La emoción continuará hasta este domingo, cuando se conozca al nuevo campeón del mundo y también llegue el cierre definitivo del Tinkazo de Red Uno.

¿Qué esperas? Todavía hay tiempo para participar, acertar los resultados y estar entre los hinchas que pueden llevarse grandes premios gracias a sus pronósticos del Mundial 2026. Red Uno invita a todos sus seguidores a vivir esta última jornada del torneo con la pasión del fútbol y la posibilidad de ganar.

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