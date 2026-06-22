El Tinkazo de la Red Uno tiene nuevos ganadores y va por más premios en el Mundial

La pasión por el Mundial 2026 no solo se vive en cada partido, sino también a través de los pronósticos deportivos. Este domingo, durante la emisión del programa Superdeportivo de Red Uno, se anunciaron los primeros ganadores de El Tinkazo, la plataforma que recompensa a los aficionados que logran acertar los resultados de los encuentros mundialistas.

Los participantes destacados demostraron sus conocimientos futbolísticos y consiguieron ubicarse entre los mejores pronosticadores de la jornada, llevándose importantes premios.

Entre los ganadores figura Marcelo, de la ciudad de La Paz, quien obtuvo una pelota oficial y alcanzó el quinto lugar de la clasificación. Jesús Nappy, de Santa Cruz, se adjudicó una de pelotas oficiales al ocupar el cuarto puesto.

El tercer lugar fue para Ronaldo, de Cochabamba, quien ganó un microondas y una pelota oficial del Mundial. En la segunda posición se ubicó José David, de La Paz, llevándose un televisor LED digital HD de 32 pulgadas y una pelota oficial.

El máximo ganador de la jornada fue Dieguinho, quien se quedó con el primer lugar del Tinkazo y recibió como premio una torre de sonido junto a una pelota oficial del Mundial 2026.

Se recordó al ganador de la semana anterior, Hernán José Guevara, quien obtuvo una torre de sonido (sound tower), un sistema de audio vertical, tras liderar la primera semana del concurso. Durante el programa, el participante paceño destacó su experiencia en la competencia e invitó a más personas a sumarse a la iniciativa, que continúa sumando nuevos concursantes en cada edición.

“Invito a toda la población para que puedan participar de la plataforma de Red Uno, ingresar al Tinkazo y ganar increíbles premios”, expresó Guevara.

La organización destacó que la competencia continuará durante toda la Copa del Mundo. En cada jornada estarán en juego nuevos premios, entre ellos una torre de sonido MAXTRON Trendy 8" x 2 para el primer lugar, un televisor de 32 pulgadas para el segundo puesto y un microondas de 20 litros para el tercero, además de pelotas oficiales del Mundial para las distintas posiciones destacadas.

Tras el anuncio oficial, los ganadores deberán completar el proceso de validación correspondiente para hacer efectiva la entrega de sus premios.

Con el Mundial avanzando partido a partido, El Tinkazo se consolida como una alternativa de entretenimiento para los aficionados, quienes todavía tienen la oportunidad de registrar sus pronósticos y competir por nuevas recompensas en las próximas jornadas.

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