¡Ya hay ganadores! Estos son los afortunados del Tinkazo de Red Uno de esta semana

El Tinkazo de Red Uno volvió a repartir grandes premios entre los fanáticos del Mundial 2026. Esta semana, cuatro participantes empataron con 83 puntos en el primer lugar del ranking, por lo que el orden final se definió mediante un sorteo en vivo.

El primer premio quedó en manos de Miguel Peñalosa, quien se convirtió en el gran ganador de la semana. Gracias al sorteo, obtuvo una torre de sonido Maxtron y un balón oficial del Mundial 2026.

El segundo lugar fue para Neil, de Santa Cruz de la Sierra, quien se llevó un televisor de 32 pulgadas y un balón oficial Trionda.

El tercer puesto quedó para Randy HC, de La Paz, ganador de un microondas y un balón oficial del Mundial 2026.

El cuarto lugar fue para Marcelo FC28, también de La Paz, quien recibió dos balones oficiales del Mundial 2026.

Por su parte, Roberto, quien terminó en el quinto lugar con 81 puntos, aseguró su premio sin necesidad de participar en el sorteo y ganó un balón oficial de la Copa del Mundo 2026.

Ranking final del Tinkazo

1.º Miguel Peñalosa (83 puntos) – Torre de sonido Maxtron + balón oficial.

2.º Neil (83 puntos) – Televisor de 32 pulgadas + balón oficial.

3.º Randy HC (83 puntos) – Microondas + balón oficial.

4.º Marcelo FC28 (83 puntos) – Dos balones oficiales.

5.º Roberto (81 puntos) – Balón oficial del Mundial 2026.

Los organizadores recordaron que todos los ganadores tienen 48 horas para responder al contacto realizado por Red Uno y así coordinar la entrega de sus premios.

Además, invitaron a la audiencia a seguir participando, ya que el ranking se reinicia cada semana y todavía quedan más premios por entregar mientras continúe el Mundial 2026.

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