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Mundial 2026

¿Cuáles son los partidos de hoy en el Mundial 2026? Horarios y estadios

La Copa del Mundo 2026 vivirá este lunes tres partidos de los 16avos de final. Red Uno transmitirá para Bolivia los encuentros de Brasil y Alemania.

Martin Suarez Vargas

29/06/2026 9:29

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Foto: EFE.
Estados Unidos.

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La fase de eliminación directa de la Copa Mundial 2026 continúa este lunes con una cartelera que promete emociones de principio a fin. Tres encuentros definirán a los nuevos clasificados a los octavos de final, con selecciones de gran tradición que intentarán mantener vivo el sueño de conquistar el título.

La actividad comenzará a las 13:00 (hora de Bolivia), cuando Brasil enfrente a Japón en el NRG Stadium de Houston. El compromiso será dirigido por el árbitro italiano Maurizio Mariani. Posteriormente, a las 16:30, Alemania se medirá con Paraguay en el Gillette Stadium de Boston, bajo el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Los aficionados bolivianos podrán seguir en vivo estos dos encuentros a través de Red Uno, que transmitirá los partidos Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay, llevando a las pantallas nacionales dos de los cruces más esperados de esta ronda.

La jornada concluirá a las 21:00 (hora de Bolivia) con el choque entre Países Bajos y Marruecos en el Estadio BBVA de Monterrey. El brasileño Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia en un duelo que promete intensidad y definirá al último clasificado del día a los octavos de final.

Mira la programación en Red Uno Play

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