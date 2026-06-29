La fase de eliminación directa de la Copa Mundial 2026 continúa este lunes con una cartelera que promete emociones de principio a fin. Tres encuentros definirán a los nuevos clasificados a los octavos de final, con selecciones de gran tradición que intentarán mantener vivo el sueño de conquistar el título.

La actividad comenzará a las 13:00 (hora de Bolivia), cuando Brasil enfrente a Japón en el NRG Stadium de Houston. El compromiso será dirigido por el árbitro italiano Maurizio Mariani. Posteriormente, a las 16:30, Alemania se medirá con Paraguay en el Gillette Stadium de Boston, bajo el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Los aficionados bolivianos podrán seguir en vivo estos dos encuentros a través de Red Uno, que transmitirá los partidos Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay, llevando a las pantallas nacionales dos de los cruces más esperados de esta ronda.

La jornada concluirá a las 21:00 (hora de Bolivia) con el choque entre Países Bajos y Marruecos en el Estadio BBVA de Monterrey. El brasileño Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia en un duelo que promete intensidad y definirá al último clasificado del día a los octavos de final.

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