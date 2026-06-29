Partidazos de infarto: Brasil vs Japón y Paraguay vs Alemania EN VIVO por Red Uno

La emoción del Mundial 2026 se vive este lunes con dos encuentros determinantes por los dieciseisavos de final, y ambos podrán seguirse en Bolivia a través de Red Uno de Bolivia y su plataforma digital reduno.com.bo.

Desde las 13:00 hora boliviana, Brasil se enfrentará a Japón en un duelo exigente en el que la ‘Canarinha’ buscará imponer su jerarquía para seguir en carrera. El equipo sudamericano no contará con Raphinha, ausente por lesión, mientras que Neymar aguardará su oportunidad en el banquillo bajo la conducción de Carlo Ancelotti.

En el conjunto japonés, la baja sensible es la de Takefusa Kubo, quien quedó fuera por una lesión en la rodilla. Aun así, el técnico Hajime Moriyasu mantiene la confianza en su plantel y aseguró que Japón saldrá a competir con todo, recordando incluso que ya ha vencido a Brasil en el pasado y con la ilusión de seguir avanzando en el torneo.

Más tarde, a las 16:30 hora boliviana, será el turno de Paraguay frente a Alemania en un choque de alta exigencia. El equipo de Gustavo Alfaro llega con la misión de dar el golpe ante uno de los grandes favoritos del certamen, respaldado por su solidez y su carácter competitivo mostrado en la fase de grupos.

El técnico argentino sostuvo que su equipo ya ha sabido enfrentar a potencias como Brasil y Argentina, por lo que confía en que Paraguay puede volver a dar la sorpresa en esta instancia decisiva.

Alemania, pese a su condición de favorita y su liderazgo de grupo, llega con la presión de sostener su candidatura al título tras una fase irregular.

Ambos encuentros serán transmitidos en vivo por Red Uno de Bolivia y su señal web reduno.com.bo, llevando toda la emoción del Mundial 2026 a los hogares bolivianos en una jornada clave rumbo a los octavos de final.

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