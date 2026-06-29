La presencia de Neymar frente a Japón sigue siendo una de las grandes incógnitas antes del partido de este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A pocas horas del encuentro, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, habló sobre la situación del delantero y dejó abierta la posibilidad de que tenga participación.

Consultado sobre si el número 10 será titular, el entrenador italiano prefirió no adelantarse y aseguró que toda la concentración del plantel está puesta en preparar un buen partido.

"No vamos a hablar de lo que se dice. Estamos enfocados en el partido, en la calidad del juego y en preparar bien el encuentro", afirmó Ancelotti durante la conferencia de prensa.

El estratega también destacó el crecimiento que ha mostrado la selección japonesa y recordó que la 'Canarinha' ya sufrió una derrota ante ese rival en un amistoso disputado en noviembre del año pasado.

"El rival está muy bien, está progresando. Japón nos ganó en noviembre y, obviamente, tenemos que respetar eso. Vamos a respetarlo", señaló.

Sobre el estado físico de Neymar, Ancelotti explicó que el atacante ha evolucionado favorablemente y que podría volver a tener minutos, aunque sin confirmar si estará desde el inicio.

"Neymar está bien. Probablemente pueda jugar más de 15 minutos. Estamos conscientes de su evolución", indicó el técnico brasileño.

Brasil y Japón se enfrentarán este lunes desde las 13:00, hora de Bolivia, en un compromiso de eliminación directa que definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los octavos de final del Mundial 2026.

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