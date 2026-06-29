Dibu Martínez mostró su dedo fracturado y lanzó una promesa para el duelo ante Cabo Verde

Tras la victoria por 3-1 sobre Jordania, Emiliano "Dibu" Martínez mostró el estado de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha antes del Mundial y confirmó que, pese a las molestias, planea atajar sin férula en el partido de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, este viernes.

El arquero de la Selección Argentina explicó que decidió evitar la cirugía para no perderse la competencia y admitió que todavía no pudo entrenarse con total normalidad.

"Decidí no operarme, la pasé mal y vine muy jugado. Todavía no pude entrenarme con normalidad, pero el partido que viene ya podré jugar sin férula", expresó el guardameta del Aston Villa en declaraciones a medios deportivos.

Martínez también agradeció el trabajo del preparador de arqueros Luis Martín y el apoyo que recibió de sus compañeros Gerónimo Rulli y Juan Musso durante la recuperación.

"Me la tuve que comer solo, con Martín. Gero y Juan me dieron una mano grande. Entrenaron con pelota de vóley toda la semana y, aunque me molesta muchísimo, en la cancha trato de no sufrir", comentó.

La lesión se produjo durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League, en la que Aston Villa derrotó por 3-0 al Friburgo para consagrarse campeón.

El arquero de la Selección contó cómo está del "famoso dedo" y una buena noticia pensando en el duelo ante Cabo Verde

Al recordar ese momento, el arquero de 32 años reconoció que atravesó días de incertidumbre.

"Cuando me dijeron que me tenía que operar se me vinieron millones de preguntas a la cabeza, pero el entrenador siempre me bancó y eso me dio mucho ánimo. El fisio, Pablo Capuchetti, pasó horas tratando de desinflamar el dedo", recordó.

Más allá de la satisfacción por poder seguir jugando, Dibu lamentó haber perdido el arco invicto frente a Jordania y aseguró que sintió una sensación similar a la que vivió tras la derrota ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar.

"Me quería matar. Acá me llegan dos veces nomás. Me dio la sensación de Arabia en el Mundial pasado, siento que la podía haber sacado", confesó.

Por último, el campeón del mundo analizó al próximo rival de la Albiceleste y advirtió que no será un partido sencillo.

"Vemos todos los partidos, no tenemos otra cosa para hacer. Ellos son buenos, físicos, defienden bien, son rápidos y se clasificaron en un grupo difícil por algo. Hay muchas sorpresas en este Mundial", manifestó.

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