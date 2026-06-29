Terror en Alemania: un tiroteo deja cinco muertos y conmociona a una ciudad del norte

Cinco personas murieron este jueves en un tiroteo registrado en la ciudad de Stade, ubicada en el estado de Baja Sajonia, al norte de Alemania. Las víctimas son todas adultas, según confirmaron las autoridades.

La Policía alemana informó que el presunto autor de los disparos fue detenido poco después del ataque. Además, un segundo sospechoso también fue arrestado, aunque por el momento no se ha precisado cuál habría sido su participación en el hecho.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado las causas del tiroteo ni han informado sobre el número de personas heridas. La investigación continúa mientras se recopilan pruebas y testimonios.

De acuerdo con el canal de televisión NTV, el ataque habría ocurrido en un centro de acogida para menores y mujeres embarazadas o con hijos pequeños. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada oficialmente por la Policía.

Stade es una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes situada en el norte de Alemania y permanece bajo un fuerte despliegue policial mientras avanzan las investigaciones.

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