VIDEO: ¡Con tablas de multiplicar! Profesora calma a sus alumnos durante un tiroteo

El miedo se apoderó de una escuela primaria en Monterrey, México, cuando un tiroteo interrumpió las clases la mañana del jueves 23 de octubre. Sin embargo, en medio del caos, una profesora protagonizó un acto de admirable serenidad y coraje, pidió a sus alumnos recitar las tablas de multiplicar para mantener la calma mientras se escuchaban las detonaciones a lo lejos.

El hecho ocurrió en la escuela primaria Elvira Sepúlveda, muy cerca de las faldas del cerro del Topo Chico, donde un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de seguridad desató el pánico entre vecinos y personal educativo.

En un video difundido en redes sociales, se observa a la docente guiando a los niños a resguardarse bajo sus pupitres, sin perder la compostura. “Vamos con la tabla del ocho, todos juntos”, se le escucha decir, mientras el sonido de los disparos retumba de fondo. Su temple logró que los pequeños, visiblemente nerviosos, centraran su atención en la actividad, evitando una posible crisis de pánico.

El gesto de la profesora ha sido ampliamente aplaudido por usuarios en redes sociales, quienes la califican como un ejemplo de vocación y manejo emocional en situaciones extremas. “Una verdadera heroína de aula”, escribieron varios cibernautas.

Padres y madres de familia, en tanto, expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona, exigiendo mayores medidas de protección en las escuelas.

La docente, cuyo nombre no ha sido revelado, se ha convertido en símbolo de valentía y compromiso con sus estudiantes, demostrando que, incluso en medio del miedo, la educación puede ser un refugio.

