“El agua arrolló todo a su paso”: Cuba sufre graves destrozos tras el paso del huracán Melissa

El huracán Melissa dejó este miércoles “daños cuantiosos” en Cuba, tras golpear Jamaica como la tormenta más poderosa en tocar tierra en los últimos 90 años, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h.

El ciclón ingresó a la isla por la provincia de Santiago de Cuba, donde inundó viviendas y calles, derribó árboles, postes eléctricos y causó extensos cortes de energía y comunicaciones.

“El agua arrolló todo a su paso”

En su primer balance de la situación, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que fue “una madrugada muy compleja”, con “daños cuantiosos” en varias provincias del oriente cubano, según un mensaje publicado en X (antes Twitter).

La tormenta rompió ventanas, paneles y estructuras de edificios, entre ellos un hotel donde se alojaban periodistas, además de hospitales y centros educativos, como la Universidad del Oriente.

Las autoridades informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, principalmente en Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

Sin luz ni comunicaciones

La empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA reportó interrupciones del servicio en Guantánamo y en varias localidades de Santiago de Cuba, Granma y Holguín.

Asimismo, la empresa eléctrica nacional desconectó preventivamente el Sistema Eléctrico Nacional en distintas provincias para evitar accidentes.

Según el portal Cubadebate, durante la madrugada las aguas en la Sierra Maestra “arrollaban todo a su paso” debido a la crecida de ríos y torrentes.

Una ciudad devastada

En Santiago de Cuba, la segunda urbe más importante del país, con medio millón de habitantes, los fuertes vientos de Melissa arrasaron con techos, árboles y comercios. Las calles permanecen inundadas y cubiertas de escombros, mientras brigadas de vecinos trabajan desde temprano con machetes y motosierras para despejar el paso.

“Melissa no dejó nada en pie: árboles arrancados de raíz, postes caídos y viviendas destruidas”, describió un residente citado por medios locales.

