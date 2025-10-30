Investigan lujosa fiesta de cumpleaños dentro de la cárcel para la hija de un capo en Paraguay

El Ministerio de Justicia de Paraguay informó este jueves que investiga si un presunto líder de una organización de narcotráfico celebró el cumpleaños de su hija dentro de la prisión donde está recluido en la ciudad de Encarnación (sur).

El despacho de Estado indicó en un comunicado que ha tomado conocimiento de que el recluso Faustino Ramón Aguayo Cabañas, "sindicado como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de cocaína, habría festejado el cumpleaños de una hija menor" en el Centro de Reinserción Social de esa localidad.

Ante esta situación, señaló la nota difundida en X, el ministerio dispuso "de manera inmediata la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si existió complicidad o negligencia por parte del personal penitenciario, en el caso de comprobarse el hecho aludido".

Según el diario ABC Color, la supuesta celebración se realizó el pasado sábado y las imágenes fueron compartidas en las redes sociales por la mamá de la niña y una mujer dedicada a organizar eventos en Encarnación, ciudad ubicada a unos 360 kilómetros al sur de Asunción, la capital del país.

Tras hacerse virales, las fotografías fueron borradas de las redes, indicó el medio.

Además, el Ministerio de Justicia aseguró que ha iniciado "los procedimientos administrativos correspondientes" y, en ese sentido, no descartó "sanciones disciplinarias, traslados o denuncias penales, en caso de comprobarse violaciones a la normativa vigente".

La institución aseguró que "no tolerará ningún tipo de privilegio indebido ni actos que vulneren el principio de igualdad entre las personas privadas de libertad".

