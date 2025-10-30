TEMAS DE HOY:
Accidente en Motocicleta Trabajadora de EMSA atropellada Accidente moto

19ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: ¡Gritó de dolor! Mujer arroja agua hirviendo a su vecina y a un niño de 4 años

En las impactantes imágenes se observa a una mujer portando una tetera con agua hirviendo y lanzando el líquido contra sus víctimas, provocando que una de ellas sufriera quemaduras graves.

Red Uno de Bolivia

30/10/2025 11:50

Foto: Captura de video
Inglaterra

Escuchar esta nota

El hecho se produjo en la localidad de Morley, West Yorkshire, Inglaterra, donde Susan Varley, una adulta mayor de 68 años, fue atacada con agua hirviendo por su vecina mientras caminaba junto a su nieto de cuatro años rumbo a la escuela.

El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad, que muestran a la agresora acercándose a las víctimas y arrojando el agua caliente directamente a sus rostros.

Tras el ataque, Susan cayó al suelo gritando de dolor, mientras la mujer, identificada como Priestly, regresaba a su residencia como si nada hubiera pasado.

Según medios locales, Susan sufrió quemaduras graves en el cuero cabelludo, frente, mejilla, oreja y nuca. Por su parte, el menor de cuatro años no resultó herido, gracias a que su abuela le colocó la capucha del abrigo antes de salir a la calle, evitando que el agua caliente tocara su piel.

El hecho generó indignación en redes sociales, con miles de comentarios condenando la agresión.

La mujer agresora fue capturada, y tras declararse culpable, recibió como sanción realizar 25 obras comunitarias para su rehabilitación, aunque quedó en libertad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD