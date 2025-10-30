Video: ¡Gritó de dolor! Mujer arroja agua hirviendo a su vecina y a un niño de 4 años

El hecho se produjo en la localidad de Morley, West Yorkshire, Inglaterra, donde Susan Varley, una adulta mayor de 68 años, fue atacada con agua hirviendo por su vecina mientras caminaba junto a su nieto de cuatro años rumbo a la escuela.

El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad, que muestran a la agresora acercándose a las víctimas y arrojando el agua caliente directamente a sus rostros.

Tras el ataque, Susan cayó al suelo gritando de dolor, mientras la mujer, identificada como Priestly, regresaba a su residencia como si nada hubiera pasado.

Según medios locales, Susan sufrió quemaduras graves en el cuero cabelludo, frente, mejilla, oreja y nuca. Por su parte, el menor de cuatro años no resultó herido, gracias a que su abuela le colocó la capucha del abrigo antes de salir a la calle, evitando que el agua caliente tocara su piel.

El hecho generó indignación en redes sociales, con miles de comentarios condenando la agresión.

La mujer agresora fue capturada, y tras declararse culpable, recibió como sanción realizar 25 obras comunitarias para su rehabilitación, aunque quedó en libertad.

Mira la programación en Red Uno Play