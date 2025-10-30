Larry Sorenson, un empresario californiano de 71 años, se encuentra devastado. No solo enfrenta el luto por la pérdida de Rhonda, su esposa durante 35 años, fallecida de cáncer en diciembre de 2024, sino que también ha perdido los ahorros de toda su vida a causa de una elaborada estafa romántica (scam).

Un vínculo que parecía sanador

La tragedia de Larry comenzó a tomar un giro cruel en julio, cuando recibió un mensaje de texto por error. Una persona que se identificó como "Tina de Los Ángeles" le escribió inicialmente pidiéndole que recogiera un perro. Aunque Larry aclaró que se trataba de un error, la conversación continuó y pronto se convirtió en un coqueteo diario y constante, según informa Daily Mail en un extenso reportaje.

El viudo, que se sentía solo en la casa de sus sueños recién construida en Brentwood, confesó al medio ABC7 que la atención de Tina lo había "emocionalmente emocionado".

Soledad tras la pérdida: "Perderla fue duro. Lloraba todos los días. Era amor de verdad, y lo perdí. Después de 35 años, aquí estoy, en una casa de 300 metros cuadrados solo. Te acuestas por la noche y no hay nadie. Te despiertas por la mañana, nadie está allí".

La ilusión de Tina: La estafadora, que decía ser joven, atractiva e invertir en bienes raíces y criptomonedas, se ganó su confianza. Incluso le contó una historia ficticia y conmovedora sobre haber sido abandonada de niña en Hong Kong. "Uno empieza a sentir, supongo, un deseo de consolarla un poco", explicó Larry, describiendo cómo sus sentimientos crecieron hasta enamorarse.

Larry creyó haber encontrado una segunda oportunidad en el amor, enviándole mensajes de "Buenos días, cariño" y planeando un futuro juntos.

Larry perdió a su difunta esposa Rhonda, a quien vemos aquí en Crater Lake, Oregón, en diciembre de 2024 tras una lucha contra el cáncer.

El desfalco de su jubilación

Tras tres meses de intensa comunicación, "Tina" —que en realidad era un estafador o grupo de estafadores— comenzó a dirigir a Larry para que invirtiera en criptomonedas, asegurándole que lo haría rico. Le mostró supuestas transacciones que generaban millones, convenciéndolo de que el esquema era legítimo.

El empresario comenzó con pequeñas transferencias, pero pronto la estafa escaló hasta que le pidieron que liquidara su plan de jubilación (IRA) de un millón de dólares para invertirlo por completo. Su "inversión" parecía crecer a $2.4 millones en la pantalla que le mostraban, pero era una fachada.

La situación se volvió sospechosa cuando "Tina" le exigió que pidiera dinero a sus hijos, amigos y familiares para alcanzar la cifra de $3 millones. Su hija, Megan, sospechó del comportamiento de su padre y, al intentar acceder a la cuenta de criptomonedas, descubrió la terrible verdad: todo el dinero había desaparecido.

Sin que él lo supiera, Tina no existía. Todo era una farsa para robarle sus ahorros.

Ruina Total y Desamparo

Larry Sorenson no solo perdió su jubilación de un millón de dólares, sino que el retiro anticipado de su cuenta IRA podría obligarlo a pagar hasta $400,000 dólares en impuestos al IRS (la agencia de impuestos de EE. UU.).

La consecuencia más dolorosa es que el empresario de 71 años se verá forzado a vender la casa de sus sueños que él y su difunta esposa habían construido juntos.

"Lo que hice ha volteado mi vida completamente, completamente de cabeza. Termino sin casa. Tengo 71, 72 años y no puedo vivir en California," lamentó Larry.

A pesar de contactar al FBI y a la Comisión Federal de Comercio (FTC), Larry no ha podido recuperar su dinero. Trágicamente, el estafador aún le envía mensajes. En su última respuesta, Larry solo pudo escribir: "No es un buen día."

Larry confesó a ABC7 que los constantes mensajes lo habían puesto "emocionalmente excitado".

