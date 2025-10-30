El veterano cumplirá su sentencia en una cárcel de alta seguridad. Además pagará una compensación de 100.000 dólares al padre de la víctima.
30/10/2025 8:27
Escuchar esta nota
La Justicia rusa condenó a cadena perpetua a un excombatiente de la guerra en Ucrania por violar y asesinar a una niña de once años en la región rusa de Nizhni Taguil, según informó hoy el portal independiente Mediazona.
"El juez del Tribunal regional de Sverdlovsk Pável Neretin condenó a cadena perpetua al excombatiente de la guerra en Ucrania Vladímir Alexándrov, de 41 años, tras declararlo culpable de violar y asesinar a una niña de 11 años en Nizhni Taguil, así como violar a una joven de 20 años y retenerla ilegalmente", señaló el medio.
El veterano cumplirá su sentencia en una cárcel de alta seguridad. Además, la corte, que sesionó a puerta cerrada, le obligó a pagar una compensación de ocho millones de rublos (casi 100.000 dólares) al padre de la niña asesinada.
Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia se ha visto afectada por una oleada de delitos y crímenes cometidos por veteranos de guerra a su retorno del campo de batalla, muchos de los cuales eran criminales reclutados en las cárceles donde cumplían condena.
