La Justicia rusa condenó a cadena perpetua a un excombatiente de la guerra en Ucrania por violar y asesinar a una niña de once años en la región rusa de Nizhni Taguil, según informó hoy el portal independiente Mediazona.

"El juez del Tribunal regional de Sverdlovsk Pável Neretin condenó a cadena perpetua al excombatiente de la guerra en Ucrania Vladímir Alexándrov, de 41 años, tras declararlo culpable de violar y asesinar a una niña de 11 años en Nizhni Taguil, así como violar a una joven de 20 años y retenerla ilegalmente", señaló el medio.

El veterano cumplirá su sentencia en una cárcel de alta seguridad. Además, la corte, que sesionó a puerta cerrada, le obligó a pagar una compensación de ocho millones de rublos (casi 100.000 dólares) al padre de la niña asesinada.

El 30 de agosto convenció, el hombre en estado de embriaguez, a una niña de 11 años que vivía cerca, a tomar té. Tras eso la violó, la lanzó al sótano y la estranguló allí. Debido a las lluvias estacionales el sótano se inundó, por lo que las autoridades estuvieron buscando a la niña durante tres días y solo la hallaron tras bombear el agua.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia se ha visto afectada por una oleada de delitos y crímenes cometidos por veteranos de guerra a su retorno del campo de batalla, muchos de los cuales eran criminales reclutados en las cárceles donde cumplían condena.

