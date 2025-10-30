TEMAS DE HOY:
Niño ahogado Niño murió ahogado

17ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Buscan a “Doca da Penha”, líder del Comando Vermelho; Brasil lanza recompensa récord por su captura

El criminal es buscado intensamente por la policía local. Lo investigan por más de 100 homicidios que incluyen a menores de edad. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/10/2025 22:05

Las autoridades brasileñas buscan intensamente a Edgar Alves Andrade, alias "Doca da Penha" o "Urso",.
Brasil

Escuchar esta nota

Brasil ofrece una recompensa de 100 mil reales (aproximadamente 18.730 dólares) por información que permita localizar o entregar a Edgar Alves Andrade, conocido como “Doca da Penha” o “Urso”, jefe del Comando Vermelho. La cifra representa la mayor recompensa en la historia del programa de denuncias.

Alves Andrade, de 55 años, cuenta con 20 órdenes de arresto pendientes y está vinculado a más de 100 homicidios, incluyendo ejecuciones de menores y desapariciones de vecinos, según el servicio Disque Denúncia. 

Las autoridades brasileñas buscan intensamente a Edgar Alves Andrade, alias "Doca da Penha" o "Urso",.

Fuentes policiales revelaron que hasta el momento Brasil no ha emitido una alerta roja de Interpol, dado que se presume que Alves Andrade sigue escondido dentro del país. “Nosotros estamos atentos ante un alerta roja que emita Interpol Brasil, pero hasta el momento no lo hizo”, confirmaron voceros oficiales de Argentina. 

Nacido en el estado de Paraíba y criado en la peligrosa comunidad de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, Alves Andrade ha logrado mantenerse prófugo del sistema penitenciario brasileño durante varios años. Su historial delictivo y su capacidad de evadir la justicia lo convierten en uno de los criminales más buscados del país.

Las autoridades brasileñas apelan ahora a la colaboración ciudadana, ofreciendo la recompensa a quien pueda aportar información sobre su paradero o contribuir a su entrega.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD