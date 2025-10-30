Brasil ofrece una recompensa de 100 mil reales (aproximadamente 18.730 dólares) por información que permita localizar o entregar a Edgar Alves Andrade, conocido como “Doca da Penha” o “Urso”, jefe del Comando Vermelho. La cifra representa la mayor recompensa en la historia del programa de denuncias.

Alves Andrade, de 55 años, cuenta con 20 órdenes de arresto pendientes y está vinculado a más de 100 homicidios, incluyendo ejecuciones de menores y desapariciones de vecinos, según el servicio Disque Denúncia.

Las autoridades brasileñas buscan intensamente a Edgar Alves Andrade, alias "Doca da Penha" o "Urso",.

Fuentes policiales revelaron que hasta el momento Brasil no ha emitido una alerta roja de Interpol, dado que se presume que Alves Andrade sigue escondido dentro del país. “Nosotros estamos atentos ante un alerta roja que emita Interpol Brasil, pero hasta el momento no lo hizo”, confirmaron voceros oficiales de Argentina.

Nacido en el estado de Paraíba y criado en la peligrosa comunidad de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, Alves Andrade ha logrado mantenerse prófugo del sistema penitenciario brasileño durante varios años. Su historial delictivo y su capacidad de evadir la justicia lo convierten en uno de los criminales más buscados del país.

Las autoridades brasileñas apelan ahora a la colaboración ciudadana, ofreciendo la recompensa a quien pueda aportar información sobre su paradero o contribuir a su entrega.

