Paz pide a Arce reforzar el control fronterizo ante riesgo de ingreso de bandas criminales desde Brasil

El presidente electo, Rodrigo Paz, exhortó al presidente Luis Arce a disponer de manera inmediata todas las medidas necesarias de control y seguridad para evitar el ingreso al territorio nacional de organizaciones criminales provenientes del Brasil, tras los hechos de violencia registrados recientemente en Río de Janeiro.

En un comunicado oficial, Paz señaló que el resguardo de las fronteras nacionales y la protección de la ciudadanía boliviana deben ser asumidos como una prioridad nacional, más allá de cualquier diferencia política.

“El resguardo de nuestras fronteras y la protección de la ciudadanía boliviana deben ser una prioridad nacional, por encima de cualquier diferencia política”, enfatiza el documento.

El presidente electo advirtió que Bolivia no puede permitir que estructuras criminales extranjeras se infiltren en el país ni que comprometan la seguridad del Estado. En ese sentido, instó a las instituciones competentes a actuar con coordinación, responsabilidad y firmeza.

“El país exige coordinación, responsabilidad y firmeza”, señala el pronunciamiento emitido este 29 de octubre.

En Brasil varios cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que este miércoles acompañó el rescate de algunos de los cadáveres.

La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil, en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.

