Argentina decreta alerta máxima en fronteras tras ola de violencia en Brasil

El Gobierno de la República Argentina decretó este miércoles una alerta máxima en todas las fronteras con Brasil, luego de los graves hechos de violencia registrados en Río de Janeiro, donde al menos 132 personas fueron asesinadas durante una operación policial contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones delictivas más poderosas de ese país.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que se dispuso el refuerzo inmediato de los controles fronterizos para impedir el posible ingreso de personas vinculadas con las acciones violentas registradas en territorio brasileño.

“Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional y voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que se deben estar moviendo de lugar”, declaró Bullrich en una conferencia de prensa realizada este mediodía.

El Poder Ejecutivo argentino busca así anticipar y prevenir cualquier intento de fuga o desplazamiento de los integrantes del Comando Vermelho hacia países limítrofes, ante el intenso operativo desplegado por las fuerzas de seguridad brasileñas.

En el mismo sentido, la Secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, emitió una nota formal instruyendo el refuerzo de los operativos en las zonas de frontera Este y Noroeste del país.

“Esta alerta constituye una medida preventiva derivada de la teoría del ‘desbande’ que puede producirse”, explicó Monteoliva, haciendo referencia al posible desplazamiento de grupos criminales tras los enfrentamientos en Brasil.

Mira la programación en Red Uno Play