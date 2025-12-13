Reportan tiroteo en la Universidad de Brown con al menos 20 heridos

Un tiroteo fue reportado este sábado en el campus de la Universidad de Brown, una institución de la Ivy League ubicada en Providence, generando caos y miedo entre estudiantes y personal.

La universidad informó a través de un comunicado de emergencia que había un tirador activo en el área y pidió a la comunidad que permaneciera resguardada.

“Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso”. Las instrucciones de seguridad también incluían recomendaciones para evacuar si era posible, esconderse o defenderse como último recurso.

Según la Policía de Providence, al menos 20 personas resultaron heridas en el incidente, aunque hasta el momento no se han confirmado víctimas fatales.

Inicialmente, la universidad indicó que un sospechoso había sido detenido, pero más tarde rectificó, informando que las autoridades continúan buscando al o los responsables.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el FBI se encontraba en el lugar de los hechos.

Testigos relataron la presencia masiva de vehículos de emergencia, incluyendo ambulancias, bomberos y patrullas policiales. Personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a al menos una persona y trasladó a otras dos en camillas.

