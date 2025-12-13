El telón está por caer para John Cena. Este sábado 13 de diciembre, el ícono de la WWE disputará su último combate profesional frente a Gunther en el evento WWE Saturday Night Main Event, marcando el final de una trayectoria que lo convirtió en una figura global del entretenimiento deportivo.

Con 17 campeonatos mundiales en su palmarés, un récord que lo coloca en la cima de la empresa, Cena pone fin a una carrera iniciada en 2002 y que trascendió el ring para proyectarlo también en el cine y la televisión. El combate, que se llevará a cabo en el Capital One Arena, simboliza además el relevo generacional dentro de la WWE, con Gunther como uno de los nuevos estandartes de la compañía.

A sus 48 años, John Cena —nacido el 23 de abril de 1977— se retira como uno de los luchadores más veteranos del roster en 2025. Originario de West Newbury, Massachusetts, el luchador siempre mantuvo un fuerte vínculo con la región de Boston, ciudad clave en su identidad personal y profesional.

Fiel a su nombre dentro y fuera del ring, John Cena compitió durante toda su carrera bajo su nombre real: John Felix Anthony Cena. Ahora, con “My Time Is Now” sonando por última vez, una leyenda se despide dejando una huella imborrable en la historia de la WWE.

