Roler Ferrufino celebra el título con Always Ready: “Es un sueño hecho realidad”

Always Ready se coronó campeón de la Liga División Profesional del fútbol boliviano y uno de los protagonistas de la celebración fue Roler Ferrufino, delantero y número 9 del equipo.

“Estoy muy feliz. Poder conseguir este título es un orgullo para mí y para todo el club. La tarea ya está hecha y ahora hay que pensar en cómo afrontar el año que viene”, dijo Ferrufino en una entrevista con el programa Que No Me Pierda.

El delantero destacó la alegría de festejar con su familia y con los hinchas, pese a que todavía queda un partido por jugar.

Ferrufino recordó que, desde el inicio de la temporada, el objetivo del equipo era claro: salir campeón y clasificar a la Copa Libertadores 2026. “Queremos hacer un buen papel en la Libertadores, respetar nuestra localía y avanzar paso a paso”, señaló.

Sobre su situación personal, comentó que su contrato con Always Ready vence en diciembre, y que ahora evaluará la posibilidad de renovar.

Además, dedicó el título a su familia: “A mi padre, mi madre que está fuera del país, mi hermana y mi mujer, que siempre me apoyaron en los momentos importantes y difíciles”.

Con este campeonato, Roler Ferrufino y Always Ready cierran la temporada 2025 con alegría y miran con ilusión los desafíos internacionales que se aproximan.

