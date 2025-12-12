La Paz: Terminal reduce salidas de buses por falta de combustible

La escasez de diésel volvió a afectar este viernes la operatividad del transporte interdepartamental en la Terminal de Buses de La Paz, donde varias empresas reportaron retrasos y reducción en la frecuencia de salidas debido a la falta de combustible.

“No tenemos buses, no hay diésel, están en espera del diésel, están en la fila”, informó una operadora de servicio, señalando que los motorizados permanecen detenidos hasta lograr abastecerse.

Otra operadora indicó que los viajes hacia Santa Cruz se encuentran restringidos. “A Santa Cruz solo hasta las 2 de la tarde y a las cuatro y media, solo esas dos salidas hasta que carguen diésel”, explicó.

De acuerdo con los administradores de algunas empresas, la afluencia y salida de buses se redujo de 15 a solo 12 viajes diarios.

Asimismo, se registraron denuncias de cobros elevados por parte de algunas líneas de transporte. Ante esta situación, la población fue exhortada a presentar sus reclamos en las oficinas de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), ubicadas dentro de la Terminal de Buses.

Mire el video:

