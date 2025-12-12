Procuraduría se suma al proceso por el caso Fondo Indígena

El Procurador General del Estado, Hugo León La Faye, informó que la Procuraduría General del Estado (PGE) formalizó su apersonamiento en el proceso penal que investiga el Ministerio Público por los presuntos hechos de corrupción en el Fondo Indígena, con el fin de ejercer plenamente la defensa jurídica del Estado boliviano.

“Nos apersonamos en el caso del Fondo Indígena, donde la Fiscalía de La Paz sigue un proceso en contra de los vinculados y miembros del directorio del Fondo Indígena, como ser la señora Lidia Patty, el señor Luis Arce Catacora, entre otros. Esto nos permite actuar como sujetos de pleno derecho en defensa de los intereses del Estado”, señaló la autoridad según un comunicado de la institución.

León La Faye destacó que esta acción institucional permitirá a la Procuraduría ejercer todas las facultades legales que le otorga la normativa vigente para proteger los intereses estatales en un caso que involucra presunto daño económico.

La PGE reiteró que su participación en el proceso está orientada a garantizar la recuperación del daño económico, contribuir a la identificación de responsabilidades y resguardar los recursos públicos comprometidos en el caso Fondo Indígena.

Finalmente, la máxima autoridad ejecutiva reafirmó el compromiso de la Procuraduría con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes, conforme a la misión institucional establecida en la Ley 064 de la Procuraduría General del Estado.

