Miguel Borja volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras una charla distendida en televisión que dejó un momento incómodo para los simpatizantes de River. Aunque el colombiano aún tiene contrato vigente con el club de Núñez hasta fin de año, su continuidad no está en los planes del cuerpo técnico, y el atacante ya piensa en lo que podría ser su próxima etapa profesional.

Durante una participación en ESPN, Borja repasó sus últimos meses en el fútbol argentino y respondió preguntas sobre un eventual regreso al país. Pero el foco se desvió cuando se mencionó la posibilidad de un llamado desde Boca. Antes de que el propio delantero contestara, su hermano —que lo acompañaba en el estudio— reaccionó con una mezcla de humor y entusiasmo, celebrando la idea de escuchar una propuesta del club xeneize.

Su comentario, teñido de fanatismo y entre risas, sorprendió a todos en el set y obligó al goleador a intervenir para dar por terminada la escena. El atacante, más prudente, se limitó a señalar que en su carrera no descarta ninguna oportunidad, manteniendo así un tono diplomático ante la inquietud que despertó el intercambio.

La secuencia se viralizó rápidamente y generó malestar entre los seguidores riverplatenses, que no ocultaron su molestia en redes sociales. El episodio, que comenzó como una simple broma familiar, terminó instalando de nuevo el debate sobre el futuro del “Colibrí” y su inevitable salida del club.

