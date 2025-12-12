Instalan audiencia cautelar de Luis Arce; Fiscalía pide tres meses de detención preventiva

A las 11:40 de esta mañana se instaló la audiencia de medidas cautelares del expresidente Luis Arce, en el marco de la investigación por el caso Fondo Indígena, proceso en el que se indagan presuntas irregularidades y daño económico al Estado.

El Ministerio Público, en su imputación, solicitó imponer tres meses de detención preventiva en el penal de Qantumarca, argumentando riesgos procesales y la necesidad de asegurar el normal desarrollo de la investigación.

El acto judicial se desarrolla con presencia de la comisión fiscal, la defensa del exmandatario y la autoridad jurisdiccional competente, quien deberá resolver la situación jurídica de Arce en las próximas horas.

Noticia en desarrollo....

Mira la programación en Red Uno Play