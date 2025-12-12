Juez adelanta la audiencia cautelar de Luis Arce para las 11:00 de este viernes

El juez cautelar dispuso adelantar para las 11:00 de esta mañana la audiencia de medidas cautelares del expresidente Luis Arce, quien será puesto ante la autoridad judicial de manera virtual.

La audiencia se realizará con Arce conectado desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanece aprehendido mientras avanza la investigación en su contra.

El abogado Eduardo León manifestó “Estamos ingresando a la audiencia donde vamos a oponernos de manera rotunda al hecho de que se quiera mandar al señor Luis Arce con beneficio de una detención en un centro de jóvenes, que no es una cárcel, sino un centro de rehabilitación. Quieren beneficiar a este corrupto y no lo vamos a permitir”.

Agregó que la justicia debe aprehender también sobre este caso a Juanita Ancieta, Julia Ramos, Nemecia Achacollo, Choque Salome, Julián Jala, entre otros implicados.

El Ministerio Público, en su imputación, solicitó imponer tres meses de detención preventiva en el penal de Qantumarca, argumentando riesgos procesales y la necesidad de asegurar el normal desarrollo de la investigación.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play