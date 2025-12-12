Un video fue captado por cámaras de seguridad en el mismo se observa el momento exacto en que un guardia se acerca al motorizado para exigir que el chofer se detenga, después de que este hubiera chocado segundos antes contra otro vehículo.

Lejos de frenar, el conductor acelera con fuerza y el guardia queda sujeto a la puerta, siendo arrastrado a gran velocidad por al menos dos cuadras.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan Capriles y Pantaleón Dalence de Cochabamba, donde el mismo vehículo impactó también contra una cisterna.

Testigos afirmaron que el guardia intentó intervenir para evitar que el conductor continuara huyendo, pero terminó siendo arrastrado hasta que el motorizado volvió a chocar.

Vecinos alertaron a personal de Tránsito y a paramédicos, quienes atendieron al guardia, que quedó gravemente herido. El conductor, abandonó el vehículo y escapó del lugar sin auxiliarlo.

Aproximadamente a las 23:45, los vecinos de la zona alertaron que una persona habría sufrido un accidente; específicamente, un atropello en el que fue arrastrada por un vehículo. Al llegar, constatamos que la víctima estaba tendida en la vía y presentaba una fractura de fémur, además de una posible lesión cervical, entre otras”, manifestó el personal de salud.

La Policía inició la búsqueda del responsable y analiza todas las grabaciones para identificarlo plenamente.

Mira la programación en Red Uno Play