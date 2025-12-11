Preocupados por el dengue, vecinos piden la limpieza de canales y parques

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra confirmó que seis de los quince distritos del municipio se encuentran en emergencia sanitaria debido al aumento de casos de dengue, enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Entre las zonas más afectadas se encuentran los distritos 4, 5, 6 y 9, donde los vecinos reportan la proliferación masiva de mosquitos y demandan acciones urgentes de limpieza.

“Harto mosquito aparece, sobre todo con la lluvia y la humedad. Deberían limpiar una vez al mes, pero solo lo hacen una o dos veces al año”, dijo un vecino de la zona de la avenida Piraí, entre el cuarto y quinto anillo.

Las recientes lluvias han generado condiciones ideales para la reproducción del mosquito, como agua estancada y humedad constante en canales y áreas verdes. En el barrio Monterrey, zona de la Villa Primero de Mayo, los vecinos denunciaron el abandono de espacios públicos y calles deterioradas.

“Recuerdo mi primera vez con dengue, estuve una semana en cama y la pasé realmente mal. Con esta lluvia, la posibilidad de enfermarse de nuevo existe”, expresó una vecina.

Los habitantes también alertan sobre la saturación de hospitales durante esta época, lo que dificulta una atención rápida en caso de brotes.

En la zona, una guardería clausurada se ha convertido en un punto de inseguridad y acumulación de insectos. La maleza crecida afecta canchas, parques y zonas de recreación, especialmente durante las tardes, cuando el mosquito es más activo.

Mira la programación en Red Uno Play