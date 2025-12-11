Abren unidad militar especializada en desastres y protección ambiental en Warnes

En un acto oficial realizado en el Regimiento Militar Aguirre del municipio de Warnes, el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, encabezó la inauguración de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología, un nuevo organismo que busca consolidar la capacidad del país para prevenir y responder a desastres naturales, así como proteger el medio ambiente.

Troche destacó que esta unidad sustituye a lo que antes era un centro de adoctrinamiento ideológico, transformándose ahora en “un faro de ciencia, técnica y servicio”.

Señaló que los soldados de la unidad “deben ser entrenados como custodios de la Amazonía y los Andes, expertos en lucha contra la minería ilegal y el tráfico de fauna”.

La nueva unidad contará con personal altamente instruido en el control, sofocación y mitigación de focos de calor, y se enfocará en la evaluación de riesgos, el despliegue rápido de ayuda humanitaria y la construcción de infraestructura de emergencia.

Troche agregó que gran parte del equipamiento utilizado está fabricado en Bolivia, lo que fortalece la capacidad local de respuesta.

Durante la jornada, se realizó un simulacro donde se demostraron las capacidades del batallón de bomberos forestales, equipados con batefuegos y mochilas de agua.

Autoridades locales presentes destacaron la importancia de la coordinación con el gobierno nacional. La alcaldesa de Colpa Bélgica, Sandra Muñoz, indicó: “Es una gran oportunidad para que los municipios que hemos pasado por desastres naturales podamos tener la coordinación y el enlace necesario para poder acceder a la ayuda inmediata de nuestro ministerio”.

El alcalde de Yapacaní, Juan Carlos Vallés, agregó: “Esta iniciativa es saludable porque es importante que haya un acercamiento entre las autoridades del gobierno nacional y los municipios”.

Por su parte, Jhonny Vocal, alcalde de Comarapa, sostuvo: “Dios quiera que el viceministro, el ministro y nuestro presidente puedan ayudar a los valles gruceños, porque de allá sale la producción de hortalizas y frutas a los diferentes mercados”.

Efraín Garrido, alcalde de Saipina, explicó que su municipio ya ha sufrido riadas y que los recursos municipales se están agotando: “Ojalá nuestras autoridades nacionales nos escuchen, porque tenemos dos ríos que nos riegan al Valle de Saipina y eso es complicado con la crecida de los ríos; la tierra es carísima y productiva, y para nosotros es de mucho valor”.

Mira la programación en Red Uno Play