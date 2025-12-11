Gobierno y Gobernación acuerdan proyecto que llevará luz a más de 2.400 familias en Santa Cruz

El convenio permite ampliar la red eléctrica en provincias de Santa Cruz con recursos internacionales.
11/12/2025 17:36
Escuchar esta nota
La Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno central suscribieron un convenio para ejecutar $us 42 millones en obras de electrificación rural, con financiamiento del Banco Mundial. El proyecto permitirá ampliar el servicio a provincias y comunidades del departamento, beneficiando a más de 2.400 familias.
El asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, explicó que la ejecución estará a cargo del Gobierno central, ya que esa es una de las condiciones impuestas por el Banco Mundial para liberar los recursos del crédito.
El funcionario aclaró que la Gobernación validó previamente las zonas que serán atendidas y que el control territorial del proyecto continuará bajo competencia departamental.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00