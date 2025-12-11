Gobierno y Gobernación acuerdan proyecto que llevará luz a más de 2.400 familias en Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno central suscribieron un convenio para ejecutar $us 42 millones en obras de electrificación rural, con financiamiento del Banco Mundial. El proyecto permitirá ampliar el servicio a provincias y comunidades del departamento, beneficiando a más de 2.400 familias.

El asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, explicó que la ejecución estará a cargo del Gobierno central, ya que esa es una de las condiciones impuestas por el Banco Mundial para liberar los recursos del crédito.

“No hay ningún atentado a la autonomía. Estamos hablando de un proyecto específico de $us 42 millones que será por única vez, porque es lo que necesita el departamento en este momento. El Gobierno obtuvo un crédito del Banco Mundial (BM) y el BM exige que sea el nivel central el que ejecute”, señaló.

El funcionario aclaró que la Gobernación validó previamente las zonas que serán atendidas y que el control territorial del proyecto continuará bajo competencia departamental.

