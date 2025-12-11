¿El Noé del siglo XXI? Construye un arca y anuncia un “nuevo diluvio” mundial: conozca cuándo

Una nueva historia ha tomado fuerza en redes sociales luego de que medios africanos e internacionales difundieran el caso de un hombre en Ghana que asegura haber recibido un mensaje divino advirtiendo sobre un inminente “diluvio global”. Según su testimonio, las lluvias comenzarían el próximo 25 de diciembre de 2025 y se extenderían durante tres años. Para sobrevivir, el joven, identificado como Ebo Noah, de 30 años, afirma estar construyendo su propia arca.

Videos publicados en TikTok y YouTube muestran al autoproclamado profeta trabajando en una estructura de madera que él mismo describe como su “arca personal”. Las embarcaciones, sin embargo, tienen dimensiones mucho menores a las descritas en el relato bíblico del Génesis. Aun así, Noah asegura que serán suficientes para salvaguardar a quienes crean en su advertencia. Algunos pobladores incluso afirman que estaría edificando más de una embarcación.

El fenómeno rápidamente se volvió viral: sus publicaciones acumulan millones de visualizaciones y le han permitido superar el medio millón de seguidores en redes sociales. En un video publicado en agosto, titulado “Qué pasará y cómo pasará”, Noah sostiene que Dios le reveló la fecha exacta del supuesto desastre y que él planea vivir dentro de una de las arcas durante todo el período de lluvias.

La historia ha generado una ola de comentarios, desde mensajes de apoyo hasta burlas. Algunos usuarios le recuerdan que, según la Biblia, Dios prometió que no volvería a inundar la Tierra; otros ironizan pidiéndole que “esta vez no incluya mosquitos en el arca”. El profeta ha respondido iniciando jornadas de ayuno y oración de tres días.

Pese al revuelo, no existe evidencia científica, meteorológica ni institucional que respalde la predicción de un diluvio global. Autoridades locales en Ghana no han emitido alertas oficiales y expertos en clima descartan cualquier fenómeno de esta magnitud.

Mientras tanto, las imágenes de tablas de madera, herramientas básicas y botes en construcción siguen circulando en redes, dividiendo opiniones entre quienes ven una expresión extrema de fe, quienes creen que se trata de una estrategia viral y quienes simplemente observan con curiosidad el surgimiento de un nuevo “Noé del siglo XXI”.

