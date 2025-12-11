¡Terrible! Dos heridos tras un tiroteo suscitado en la urbanización Cotoca, Santa Cruz

La madrugada de este jueves, un violento tiroteo se registró en la urbanización Cotoca, ubicada en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz, dejando a dos personas heridas por impactos de arma de fuego, según las primeras investigaciones policiales.

El hecho ocurrió cuando dos hombres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la puerta de una licorería. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego directamente contra ellos, provocando que ambos resultaran heridos.

Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades y, de inmediato, efectivos policiales se trasladaron a la escena para iniciar las pesquisas correspondientes.

El coronel Carlos Veizaga, comandante de la zona de la Pampa de la Isla, informó que se está trabajando en la recolección de evidencias y en la identificación de los responsables.

“La Policía se encuentra movilizada en este lugar se habría realizado un hecho de sangre dos personas que estaban a bordo de una motocicleta habrían realizado disparos contra la humanidad “, manifestó Veizaga.

Los heridos fueron trasladados a un centro médico cercano, mientras que la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los autores del tiroteo.

Mira la programación en Red Uno Play