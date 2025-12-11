Policía anuncia querella por agresiones y robo de armamento durante operativo en Cotapachi

En medio de la investigación por los hechos violentos y las muertes registradas en Cotapachi, Cochabamba, la Policía Boliviana anunció este miércoles que se constituirá en parte querellante en el proceso penal por las agresiones y lesiones sufridas por sus efectivos.

El general Ghunter Agudo, Inspector General de la Policía, informó que la querella se presentará por los delitos de lesiones graves y gravísimas contra los responsables de los enfrentamientos y la emboscada a los uniformados.

Emboscada planificada y robo de equipos

Agudo detalló que la intervención policial en Cotapachi se realizó en cumplimiento de una orden judicial, pero que los efectivos fueron víctimas de una emboscada que calificó de "planificada". Como prueba de la organización, mencionó el hallazgo de personas que "estaban en el lugar piloteando drones, comunicándose por celulares, dando la ubicación de nuestros servidores públicos policiales".

Además de las agresiones físicas, la Policía denunció el robo de equipo institucional y pertenencias personales:

Pérdida de armamento: Robaron dos rifles lanza-gas.

Lesiones: Siete servidores públicos resultaron heridos, algunos con lesiones de mayor gravedad.

Robo de pertenencias: También sustrajeron cascos y celulares personales de los efectivos.

Querella para garantizar la justicia

El Inspector General enfatizó que el objetivo de constituirse en querellantes es asegurar la justicia para los servidores públicos policiales que resultaron afectados. "Para garantizar que nuestros servidores públicos policiales, reciban justicia y también nosotros apoyarlos en esta acción que se ha realizado en cumplimiento de la ley", agregó.

Agudo confirmó que, como resultado del operativo, se logró la aprehensión de tres personas (incluyendo una mujer) y la incautación de dos drones, dinero en efectivo por un monto de 20.000 bolivianos y artefactos explosivos.

