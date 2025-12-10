Exviceministro Aguilera declara ante la fiscalía por denuncia de discriminación y racismo

El exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, se presentó este miércoles a horas 14:00 ante el Ministerio Público para brindar su declaración informativa en calidad de sindicado, en el marco de una investigación abierta por presuntos hechos de discriminación y racismo.

El proceso se originó tras la denuncia presentada por el coronel Pavel César Vázquez Pastor, miembro activo de la Policía Boliviana, quien señaló a varias exautoridades como posibles responsables de actos discriminatorios cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

Según la citación emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Personal, Aguilera fue convocado para declarar este miércoles 10 de diciembre, en ambientes del Ministerio Público ubicados en el piso 6 del edificio institucional.

La presencia del exviceministro forma parte de las actuaciones investigativas que la Fiscalía desarrolla para esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades. Se prevé que, tras la recolección de declaraciones y otros elementos, el Ministerio Público defina los siguientes pasos procesales dentro de la causa.

