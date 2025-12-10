El relato del subteniente que disparó en Cotapachi: "nos iban a quemar"

Este es el informe y la declaración presentada por el policía que disparó en Cotapachi y que actualmente está acusado por la muerte de dos personas.

Red Uno accedió a la declaración del subteniente Castellón, así como al informe que entregó al comandante departamental de la Policía. A continuación, presentamos los fragmentos más relevantes de su relato.

Declaración del subteniente:

“Logramos recuperar a varios camaradas policiales del grupo UTOP, pero cuando dimos vuelta para replegarnos, nos dimos cuenta de que todos nos habían abandonado. Quedé junto a tres funcionarios, entre ellos una dama, totalmente acorralados por al menos 30 manifestantes que nos atacaban con petardos, dinamita y piedras. Ya se nos habían agotado los agentes químicos. Decidieron llevarnos hasta su sede”.

En otro tramo del informe, continúa:

“Estábamos prácticamente rendidos, sin agentes químicos y reducidos en número. Pedíamos que cesen las agresiones, pero nos bajaron de la colina golpeándonos, haciéndonos explosionar petardos, lanzándonos piedras y golpeándonos con palos”.

El subteniente relata que en ese momento una piedra impactó directamente en su casco:

“Una piedra grande, lanzada por uno de los comunarios, hizo volar mi casco. Al mismo tiempo, la funcionaria de UTOP que estaba con nosotros empezó a ser golpeada. Les pedimos que no lo hicieran porque era una mujer, pero igual la patearon”.

Fotografías difundidas muestran efectivamente al subteniente sin casco.

Luego, describe la escalada del enfrentamiento:

“Ante la amenaza letal que representaban más de 100 personas armadas con palos, piedras, explosivos, petardos y dinamitas, decidí responder con fuerza letal ante el evidente estado de necesidad. Hice un uso progresivo con disparos disuasivos hacia el piso”.

El informe detalla otro momento crítico:

“Nos cerraron el paso y nos rodearon a unos cinco metros. Un sujeto tenía una botella con gasolina y otro gritaba: ‘¡Échale la gasolina, los quemaremos aquí!’. Volvieron a arrojarnos piedras y a golpearnos con palos”.

Castellón afirma que entonces volvió a sacar su arma:

“Tenían intención de quitarnos la vida, por lo que me vi obligado a apuntar a uno de los manifestantes que animaba al resto a quemarnos”.

Más adelante, señala:

“Ante una amenaza real e inminente para mi vida y la de mis camaradas, utilicé mi arma de fuego, direccionando el disparo a un área permitida según nuestros manuales, la zona amarilla, intentando controlar la amenaza. Cuatro sujetos salieron con armas de fuego —escopetas y rifles— y se parapetaron en una esquina, mientras otros dos se subieron a un muro”.

También relata que él mismo fue herido:

“Uno de los disparos lamentablemente dio en mi pantorrilla derecha, causándome un sangrado profuso. Me apliqué un torniquete inmediatamente. Casi al instante recibí otro impacto en la pierna derecha y parte del pie izquierdo”.

Finalmente, describe un tercer ataque:

“Desde el sembradío, otra persona disparó y me impactó en el rostro. Como ya no tenía munición, solo hacía ademán de disparar para contener la arremetida”.

Este es parte del informe oficial presentado por el subteniente Castellón, quien reconoció haber utilizado su arma de fuego y actualmente enfrenta un proceso por la muerte de dos comunarios de Cotapachi.

