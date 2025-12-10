TEDx Unifranz 2025 impulsa ideas que inspiran e historias que transforman vidas

En cada rincón del mundo hay historias por contar, sueños por realizar y vidas por transformar. Y en cada edición del TEDx de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), esas historias se vuelven faros que iluminan caminos. Este 2025, este evento en su quinta entrega recupera la fuerza de más de más jóvenes que, en versiones anteriores, nos recordaron que cada voz puede romper inercias y que cada idea puede abrir un nuevo futuro.

Rolando López, vicerrector de Unifranz sede Cochabamba, sostiene que esta iniciativa refuerza el compromiso institucional con la difusión de ideas valiosas: “Las voces bolivianas tienen un enorme potencial transformador”, destaca la autoridad.

Así, este año otra vez, el escenario se convierte en una plataforma donde se presentan nuevas ideas con valentía. Voces que nacen de la ciencia, la tecnología, el arte, la adversidad y la acción social que entrelazan para recordarnos que transformar el mundo empieza por transformar la propia historia.

Sinchy Díaz, pionera en tecnología e inclusión digital, llega desde Cochabamba con la convicción de que los datos nunca deben opacar a las personas. Bajo su liderazgo, MC4 y Taspri han impulsado la digitalización financiera del país con propósito humano.

“La tecnología sólo tiene sentido cuando mejora vidas reales. Humanizar los algoritmos implica reconocer que detrás de cada dato hay una persona, con historia y dignidad”, destaca Díaz.

Desde el Beni, Valeria Rivero trae la fuerza regenerativa de la bioeconomía. Con Uneco Energy, que transforma residuos en energía limpia, ha demostrado que la sostenibilidad es también un acto de imaginación social. Su mirada reta a repensar lo que desechamos y lo que decidimos salvar.

“Al principio fue complicado, fue duro, pero cada biodigestor generaba resiliencia en la comunidad, autonomía e independencia para quienes lo usaban”, explica Rivero.

Por otro lado, el arte, la mente y la memoria emocional llegan con Rigo Bellot-Machi, quien regresa al escenario desde una reinvención personal y artística. Su exploración entre cine, neurociencia y espiritualidad cuestiona cómo narramos nuestras vidas y cómo esas narrativas modelan nuestras posibilidades.

“El cine se convirtió desde muy temprana edad en mi herramienta de opción. Entendí que el proceso creativo requiere, al igual que la respiración, procesos de inhalación y exhalación”, enfatiza Bellot.

No puede faltar la ciencia cotidiana que cobra vida en Khalil García-Tornel, quien ha dedicado su carrera a traducir la complejidad de los alimentos en decisiones simples, útiles y profundas. Su misión es democratizar la ciencia nutricional para que deje de ser elitista y se convierta en herramienta de bienestar colectivo.

“Siempre fui un fuerte propulsor de que la ciencia debe compartirse, si no, no sirve de nada. Se tiene que comunicar y no solamente entre científicos o entre miembros de la academia, tiene que ser socializada con el público en general”, explica García.

Desde Cochabamba, Eduardo Hinojosa nos recuerda que una discapacidad no reside en un cuerpo, sino en una sociedad mal diseñada. Tras un accidente que cambió su vida a los 15 años, convirtió la adversidad en una plataforma para exigir ciudades justas y accesibles para todos.

“La accesibilidad no es un lujo, es una responsabilidad compartida. Si quienes diseñan lugares se pusieran en los zapatos de una persona en silla de ruedas, entenderían mucho mejor lo que está mal”, expresa Eduardo.

Y desde la acción social, Nicole Guerrero demuestra que una idea pequeña puede convertirse en un movimiento nacional. Con el Banco de Alimentos de Bolivia, transforma desperdicio en esperanza y teje redes de dignidad donde antes solo había carencia.

“No damos caridad, damos oportunidades. Cada mes llevamos alimentos a 30 mil personas. Empezamos con algo muy pequeño, sin fondos como la mayoría de bancos de alimentos y fundaciones a nivel mundial. Nos enfrentamos a muchos desafíos, pero pudimos consolidarnos y superarlos para dar paso a lo que somos ahora”, destaca Guerrero.

TEDx Unifranz 2025 es más que un evento: es un recordatorio colectivo donde las ideas cambian mundos, las historias sostienen futuros y las palabras, cuando nacen del alma, son capaces de transformar vidas enteras.

“Estas narrativas inspiran, nos conectan y nos ayudan a pensar en un futuro mejor, entendiendo que el futuro no está adelante, sino en las decisiones que tomamos hoy”, añadió el vicerrector de Unifranz.

Este 10 de diciembre, Cochabamba será nuevamente un punto donde el país se mira, se cuestiona y se atreve a imaginar un futuro mejor. El evento será abierto al público y se desarrollará desde las 18:00 en el Campus Cala Cala de Unifranz.

Las y los asistentes podrán acceder a las charlas de manera presencial y ser parte de un espacio que destaca el valor de las ideas y la colaboración como impulsores de un futuro más humano e innovador. La participación es gratuita; solo se requiere completar el registro en la página web https://tedx.unifranz.edu.bo/.

