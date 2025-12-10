Unifranz impulsa el Bolivian Culinary Center y proyecta la gastronomía boliviana al mundo

La presentación oficial del Bolivian Culinary Center (BOCC), la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) introduce al país un proyecto ambicioso en torno a la cocina, con un ecosistema académico y creativo diseñado para transformar la gastronomía boliviana en un motor de identidad, innovación y desarrollo sostenible.

“Cada plato tiene una historia, cada bocado cuenta algo, cada sorbo es una narrativa potente, son el cimiento de nuestra cultura y el alma de nuestras comunidades. La gastronomía boliviana posee la fuerza para convertirse en motor de innovación, desarrollo sostenible e identidad”, expresó Gabriel Ágreda, director del BOCC.

El proyecto se construye sobre un modelo integral diseñado para generar un impacto significativo tanto en la cocina boliviana como en la economía creativa. Según explicó Ágreda, la propuesta descansa en pilares bien definidos y se articula mediante ejes que enlazan la formación profesional, la innovación, el emprendimiento y el fortalecimiento territorial.

La presentación fue realizada en Santa Cruz ante chefs, productores, investigadores y actores clave del sector. Este inicio marca una nueva etapa en la que la formación, la investigación y el patrimonio alimentario convergen para proyectar la riqueza culinaria del país hacia el futuro.

Inspirado por referentes globales como el Basque Culinary Center y desarrollado junto a la Universidad de Mondragón del País Vasco y LKS del Grupo Económico Mondragón, este nuevo centro pretende ubicar a Bolivia dentro del panorama internacional de la formación culinaria avanzada. También consolida a Unifranz como la primera universidad del país en crear un ecosistema gastronómico completo desde el ámbito académico.

Pilares que sostienen el ecosistema del Bolivian Culinary Center

Este proyecto, BOCC, se articula sobre una estructura sólida que integra formación, innovación y vinculación territorial. Su modelo se sostiene en cuatro pilares fundamentales y en tres ejes estratégicos que orientan su impacto en el país.

El primer pilar se enfoca en la formación y la gestión del conocimiento, con el objetivo de preparar profesionales con competencias técnicas, visión de negocio e impulso innovador. El segundo está dedicado a la investigación y a la innovación culinaria, con la misión de documentar técnicas, sabores, productos y saberes tradicionales, además de renovar procesos e ingredientes.

El tercer pilar corresponde a la incubadora de negocios gastronómicos, que brindará recursos para que los emprendedores transformen sus ideas en iniciativas sostenibles mediante laboratorios de experimentación y prototipado. El cuarto pilar se centra en el turismo gastronómico, promoviendo rutas y experiencias que conecten territorios, productores y mercados a través de cadenas productivas transparentes.

Estos pilares se organizan en tres ejes clave para la transformación del país: la valorización de la biodiversidad y los recursos locales con cadenas de valor equitativas; la formación de emprendedores y líderes que impulsen empleo y desarrollo económico; y la creación de productos y oportunidades de exportación con identidad boliviana, fortaleciendo así el turismo gastronómico y el posicionamiento del país en el ámbito internacional.

El presidente ejecutivo de Unifranz, Óscar Ágreda, subrayó que el BOCC representa el comienzo de una visión mucho más amplia. Recordó que “no estamos inaugurando solo laboratorios o una licenciatura, sino el inicio de un sueño que puede conllevar a una visión de país. La gastronomía puede convertirse en una plataforma de desarrollo que genere orgullo e impacto global”.

Gastronomía, un espacio de crecimiento profesional y cultural

El encuentro también sirvió para resaltar la relevancia de integrar cultura, territorio y academia. La universidad reafirmó que la educación superior puede dinamizar sectores estratégicos cuando se orienta con perspectiva de nación.

“La gastronomía boliviana es una expresión viva de quiénes somos, un puente entre nuestras raíces y el futuro que queremos construir. El BOCC nace como un espacio para transformar talento en impacto y conectar la academia con los territorios”, afirmó Verónica Ágreda de Pazos, rectora nacional de Unifranz.

Desde Santa Cruz, el vicerrector Carlos Dabdoub destacó el valor cultural y profesional de la gastronomía como una industria en expansión. Señaló la presencia de miles de emprendimientos culinarios en el departamento y el potencial laboral que genera este rubro. Además, sostuvo que una carrera universitaria especializada es clave para fomentar la creatividad, sostenibilidad e innovación.

En esa misma línea, el vicerrector adjunto, Alejandro Zegarra, anunció que el BOCC abre el camino para la próxima Licenciatura en Gastronomía y Artes Culinarias, prevista para iniciarse en 2026. Explicó que este programa formará profesionales con perspectiva global y fuertes competencias en innovación y sostenibilidad, siempre poniendo en valor la cocina boliviana.

“La carrera de Gastronomía y Artes Culinarias que estamos presentando desde Unifranz coloca en el centro la gastronomía boliviana, sus ingredientes, sus técnicas y también sus historias. El ecosistema del BOCC, permitirá que los estudiantes aprendan en escenarios reales, conectando aula, laboratorio, empresa y comunidad. Además, integrará investigación aplicada, desarrollo de productos y vinculación con productores”, afirmó Zegarra.

Con esta iniciativa, Unifranz refuerza un modelo educativo basado en el aprendizaje práctico, orientado a formar líderes capaces de emprender y generar cambios significativos en el país.

De esta manera, el Bolivian Culinary Center se perfila así como un espacio estratégico para revalorizar la biodiversidad boliviana, impulsar cadenas productivas justas, fomentar rutas turísticas, dinamizar emprendimientos con identidad nacional y consolidar redes de colaboración tanto dentro como fuera del país.

