TEDx Unifranz 2025: innovación, tecnología y humanidad se encuentran este 10 de diciembre en Cochabamba

El TEDx Unifranz 2025 llega a Cochabamba con una nueva edición marcada por el impulso a las ideas transformadoras y la búsqueda de soluciones innovadoras para los desafíos contemporáneos. El evento se realizará el 10 de diciembre a las 18:00 en el Campus Cala Cala de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), y promete convertirse en un espacio de inspiración, reflexión y conexión entre generaciones de líderes, estudiantes, emprendedores y ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país.

Durante la presentación oficial, Rolando López, vicerrector de Unifranz sede Cochabamba, destacó que esta es la quinta versión consecutiva que organiza la universidad bajo licencia TED, una iniciativa que refuerza el compromiso institucional con la difusión de ideas valiosas.

López recordó que el TEDx Unifranz ha recorrido distintas ciudades del país: Santa Cruz (2021), Cochabamba (2022), El Alto (2023) y La Paz (2024), para finalmente regresar a la Llajta en 2025 con un concepto curatorial que sintetiza el espíritu del encuentro: “Transformar la tecnología en soluciones es transformar el futuro”.

El vicerrector subraya que TEDx Unifranz se ha consolidado como un espacio donde se comparten historias auténticas, narradas desde la valentía y la experiencia, con la tecnología, la ciencia, el arte y la solidaridad como hilos conductores. “Las voces bolivianas tienen un enorme potencial transformador; este evento demuestra que las ideas pueden mover comunidades y abrir caminos de desarrollo humano y social”, señaló.

En un contexto saturado de noticias negativas, López afirmó que iniciativas como TEDx permiten reenfocar la atención en la creatividad, la resiliencia y el espíritu colaborativo.

“Estas narrativas inspiran, nos conectan y nos ayudan a pensar en un futuro mejor, entendiendo que el futuro no está adelante, sino en las decisiones que tomamos hoy”, añadió.

Historias que transforman

Los protagonistas de la noche serán los speakers, cuyas historias formarán parte del programa del 10 de diciembre. Entre ellos, dos participaron en la conferencia con potentes mensajes: Nicole Guerrero y Luis Eduardo Hinojosa, ambos de Cochabamba.

El activista y defensor del diseño inclusivo Luis Eduardo Hinojosa adelantó parte de su charla, titulada “Reinventar para vivir”, donde reflexiona sobre la discapacidad y las barreras impuestas por la sociedad. Hinojosa relató cómo un accidente a sus 15 años le provocó una cuadriplejia, marcando un punto de quiebre en su vida. Sin embargo, enfatizó que la discapacidad “no está en los cuerpos, sino en las barreras que pone la sociedad”.

Su participación en TEDx buscará mostrar cómo la reinvención personal, sumada a la adaptación del entorno, abre nuevas oportunidades de estudio, trabajo y autonomía. “Espero que vengan a escuchar mi historia y cómo sigo encontrando formas de avanzar”, invitó.

Por su parte, la emprendedora social Nicole Guerrero, directora y fundadora del primer Banco de Alimentos de Bolivia, destacó la importancia de que una universidad impulse espacios de liderazgo e innovación capaces de conectar ideas globales con necesidades locales. Durante su intervención, recordó los inicios del banco, cuando recolectaba alimentos en mercados para explicar el proyecto: un emprendimiento que hoy distribuye comida a más de 30.000 personas cada mes y gestiona más de 600.000 kilos anuales de productos recuperados.

Guerrero adelantó que su charla abordará los desafíos de construir una institución sin fines de lucro en un país en vías de desarrollo, así como el valor del propósito y la perseverancia. “Invito a todas las personas a ser parte de este movimiento que busca reducir el desperdicio y apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó.

Un panel diverso

En el escenario del TEDx Unifranz 2025, las voces que acompañan a Nicole Guerrero y Luis Eduardo Hinojosa conforman un mosaico diverso que refleja el alcance del talento boliviano. Cada speaker aporta una mirada distinta, pero todos comparten el impulso de convertir conocimiento y experiencia en herramientas para el futuro.

Desde el mundo de la tecnología, Sinchy Díaz lleva al público a imaginar un país donde los residuos dejan de ser desecho para convertirse en energía, una transición que ella presenta no solo como innovación, sino como una forma de devolver esperanza a entornos que buscan soluciones sostenibles. A su visión se suma la de Valeria Rivero, cuyo trabajo con biodigestores revela cómo la energía limpia puede nacer del corazón mismo de las comunidades rurales, fortaleciendo su autonomía y su resiliencia frente a los cambios ambientales.

En la frontera entre ciencia y vida cotidiana aparece Adalid Khalil García-Tornel, quien invita a observar con nuevos ojos aquello que consumimos cada día. Su propuesta se adentra en los procesos invisibles de los alimentos y en la manera en que estos determinan nuestra salud, recordando que la tecnología también puede transformar decisiones tan simples como lo que ponemos en el plato.

La narrativa se amplía con la presencia del cineasta Rigo Bellott-Machi, que introduce un componente introspectivo: la creatividad como acto de revelación y como fuerza capaz de modificar cómo la sociedad se mira y se cuenta a sí misma. Para él, la transformación social comienza en el gesto íntimo de explorar la identidad y proyectarla hacia los demás.

En conjunto, estas voces le dan forma al espíritu del evento, uniendo tecnología, ciencia, arte y energía en un mismo propósito: demostrar que las ideas, cuando se trabajan con intención, pueden volverse soluciones tangibles para el futuro de Bolivia.

Una invitación abierta a la comunidad

El TEDx Unifranz 2025 busca convertirse en un punto de encuentro para estudiantes, profesionales, emprendedores y ciudadanos interesados en escuchar ideas que inspiran y movilizan. López enfatizó que la universidad apuesta por la internacionalización, la innovación y la sostenibilidad como ejes para formar líderes comprometidos y preparados para un mundo en cambio constante.

“Los invitamos a conectar con estas historias y permitir que transformen no solo su entorno, sino también su forma de ver el mundo”, concluyó el vicerrector.

El evento será abierto al público y se desarrollará el 10 de diciembre a las 18:00 en el Campus Cala Cala de Unifranz. Las y los asistentes podrán acceder a las charlas de manera presencial y participar de un espacio que celebra el poder de las ideas y la colaboración como motores de un futuro más humano e innovador. La inscripción para el evento es gratuita y solo es necesario el registro en la página web https://tedx.unifranz.edu.bo/