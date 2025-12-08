Violencia en Colcapirhua: hospital confirma dos fallecidos y víctimas con impactos de bala

La tensión en Cotapachi escaló a niveles alarmantes. Tras el violento enfrentamiento registrado la mañana de este lunes durante el intento de desbloqueo al botadero municipal de Colcapirhua, el hospital Benigno Sánchez de Quillacollo confirmó la llegada de seis heridos, entre ellos dos fallecidos.

El director del hospital, Julio César Orozco, informó que los dos hombres —uno de 38 años y otro de 47— llegaron al servicio de emergencias ya sin signos vitales.

“Lamentablemente tenemos que informar que hubo dos fallecidos que llegaron al servicio de emergencias…”, señaló Orozco.

De acuerdo al reporte médico, ambas víctimas presentaban heridas provocadas por arma de fuego. Los impactos en la región torácica provocaron un shock hipovolémico, causándoles la muerte prácticamente inmediata. Los cuerpos fueron entregados a personal policial para la investigación.

Además, otros dos heridos se encuentran en estado de gravedad:

Uno con trauma abdominal ocasionado por proyectil de arma de fuego.

Otro con fractura expuesta, también atribuida al uso de un arma de fuego.

Los dos pacientes restantes presentan lesiones menores y continúan bajo observación.

El enfrentamiento se produjo mientras la Policía intentaba intervenir el bloqueo que lleva 12 días instalado en el botadero de Cotapirhua, una medida de presión asumida por pobladores de la zona para exigir la delimitación del área del relleno sanitario.

La basura continúa acumulándose en calles y avenidas, mientras aumenta la tensión entre vecinos y autoridades en busca de una solución inmediata.

El caso ya está en manos de instancias policiales y fiscales.

