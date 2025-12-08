VIDEO: Este es el momento en el que rescataron a los fallecidos y heridos del fatal accidente en Los Yungas

Según la información preliminar al menos cuatro personas habrían fallecidos, existiría heridos. Personal de Bomberos acudió al lugar para auxiliar a los heridos y recuperar los cuerpos de los fallecidos.
La madrugada de este lunes 8 de diciembre, un fatal accidente de tránsito se registró en el sector Velo de la Novia, en la ruta Sud Yungas hacia la ciudad de La Paz.
Un camión que transportaba coca y pasajeros, y que se dirigía desde La Asunta hacia la sede de gobierno, se embarrancó y cayó hasta las orillas del río, dejando un saldo preliminar de víctimas fatales y heridos.
De acuerdo con los equipos de emergencia, cuatro mujeres perdieron la vida en el accidente según señala el medio local Red Yungas y Radio Libertad.
Los bomberos realizaron intensas labores de rescate durante la madrugada para recuperar los cuerpos, personas que presenciaron el hecho captaron el momento en bomberos procedían al rescate d ellos cuerpos.
Se espera que las autoridades brinden un informe detallado respecto al hecho.
