Bolivia: 30 días del nuevo Gobierno, lo bueno, lo malo y lo que se puede corregir

El sábado 8 de noviembre, asumía como presidente de Bolivia Rodrigo Paz, en un hecho histórico que marcaba el fin de un modelo económico y político socialista instaurado en el país por casi 20 años. En esa misma jornada el actual primer mandatario indicaba sobre la crítica situación económica que heredaba de Arce Catacora, y que reconstruir el país iba a ser muy costoso, requiriendo el esfuerzo y sacrifico de todos.

En esta pequeña investigación y análisis que hicimos, rescatamos las “medidas” o anuncios económicos más relevantes que hizo el gobierno en su primer mes de gestión. Donde de manera sencilla y didáctica identificamos lo positivo, lo negativo y lo que se podría mejorar en cada una de ellas. Se las presentamos a continuación:

1) Mensaje inicial: “Reorganizar el Estado y reactivar la economía”

Positivo

• Reconoce la gravedad de la crisis y la necesidad de cambios.

• Da señales al mercado y a la población de que habrá reformas.

Negativo

• No vino acompañado de medidas concretas inmediatas.

• Genera expectativa sin garantía de ejecución real.

Para que funcione

• Publicar un plan económico realista y medible (fechas, metas).

• Informar semanalmente avances para generar confianza.

2) Posesión del gabinete económico

Positivo

• Permite tomar control político del Estado.

• Nombra autoridades con perfil técnico adecuado (en un 70%)

Negativo

• Cambiar personas no garantiza mejores decisiones.

• La economía no mejora solo con posesiones.

Para que funcione

• Evaluar ministros por resultados, no por discursos.

• Crear metas públicas por ministerio cada trimestre.

3) Nuevo Directorio del Banco Central

Positivo

• Da señal de cambio institucional.

• Intenta recuperar credibilidad monetaria.

Negativo

• No soluciona la falta de dólares.

• Sin autonomía real, el cambio es simbólico.

Para que funcione

• Prohibir (limitar al máximo) que el BCB financie gasto estatal.

• Priorizar acumulación de reservas e institucionalización tangible.

4) Anuncio sobre llegada de carburantes y divisas

Positivo

• Evita pánico momentáneo.

• Genera expectativa positiva.

Negativo

• Anuncios sin respaldo técnico pueden crear frustración.

• La realidad no cambió inmediatamente.

Para que funcione

• Publicar contratos y cronogramas.

• Informar volúmenes reales de importación.

5) Gestiones con organismos internacionales

Positivo

• Bolivia vuelve a mercados externos.

• Permite ingreso rápido de dólares (vía créditos).

Negativo

• Aumenta deuda externa.

• Puede imponer condiciones duras.

Para que funcione

• Usar créditos solo para emergencia.

• No financiar gasto corriente.

6) Mensaje de “estabilización económica”

Positivo

• Ayuda psicológicamente al mercado.

• Da sensación de dirección.

Negativo

• La inflación y la escasez continúan.

• Puede parecer desconectado de la realidad.

Para que funcione

• Vincular discurso con hechos.

• Mostrar indicadores verificables (tangibles).

7) Paquete económico:

Pago a proveedores, recorte 30%, eliminación de impuestos

Positivo

• Reactiva economía con pagos.

• Ajusta gasto excesivo.

Negativo

• El recorte no equilibrado puede generar desempleo público o desinversión.

• Menos impuestos reducen ingresos fiscales.

Para que funcione

• Auditar pagos y evitar corrupción.

• Mantener impuestos progresivos (que paguen los más ricos).

8) Anuncio de llegada de más de 9.000 millones de dólares

Positivo

• Refuerza esperanza económica.

• Reduce presión cambiaria temporal.

Negativo

• No todo es ingreso inmediato (oportuno).

• Riesgo de endeudamiento sin control.

Para que funcione

• Publicar flujos por mes.

• Priorizar importación de carburantes y alimentos, evitar default.

9) Eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas

Positivo

• Atrae inversión privada (mediano plazo).

• Evita fuga de capitales (relativo).

Negativo

• Reduce recursos fiscales.

• No garantiza inversión automática.

Para que funcione

• Pedir reinversión productiva a cambio.

• Combinar con control a evasión.

10) Arancel cero para tecnología

Positivo

• Baja precios.

• Facilita educación e innovación.

Negativo

• Reduce recaudación y no aminora efectivamente la informalidad.

• Puede desincentivar la producción tecnológica local.

Para que funcione

• Exonerar solo lo que no se produce en Bolivia.

• Controlar contrabando y acompañar con otras medidas fiscales.

11) Eliminación adicional de impuestos

Positivo

• Alivia a empresas y ciudadanos.

• Reduce informalidad fiscal.

Negativo

• Agrava déficit fiscal.

• Puede afectar servicios públicos.

Para que funcione

• Compensar con reducción de gasto.

• Fortalecer impuestos al consumo perjudicial.

12) PGE 2026 ya aprobado, cambios requerirán negociación

Positivo

• Muestra honestidad técnica.

• Evita falsas promesas.

Negativo

• Retrasa reformas estructurales.

• Mantiene gasto inflado.

Para que funcione

• Enviar reforma urgente del PGE 2026.

• Pacto fiscal con regiones y un PGE mesurado y equilibrado fiscalmente.

Conclusión general

El gobierno reconoce la crisis económica

Pero aún no cambia las estructuras reales del modelo económico.

Bolivia NO se recuperará sin:

• Reducir gasto público.

• Reformar subvención a carburantes.

• Ajustar el tipo de cambio.

• Dejar de vivir del endeudamiento.

• Reestructurar el Estado.

Medidas que deben acompañar (sí o sí)

CARBURANTES

• Eliminar subsidio gradualmente.

• Devolver con bonos dirigidos a los pobres.

DÓLAR

• Avanzar hacia tipo de cambio más realista.

• Evitar (moderar) mercado negro.

ESTADO

• Reducir ministerios.

• Eliminar empresas públicas inútiles.

GASTO

• Inversión sí, despilfarro no.

• Auditoría total del Estado.

Es indudable que las elecciones nacionales y el cambio de gobierno han generado expectativas positivas y más confianza en que Bolivia podrá salir de la crisis, y cumplir con sus diferentes compromisos, tanto internos y externos.

Y esto no solo se ha reflejado dentro del país, sino también en los mercados internacionales. Esto ha tenido un efecto positivo en la caída de su riesgo país (687 puntos) y en una mayor cotización de sus bonos soberanos (aprox. 0,92 ctvs/usd).

El dólar se ha estabilizado hacia la baja, en este 1er mes de gobierno, comenzó en Bs. 12,82 y termino en Bs. 9,53 por 1usd. Sin duda, el valor

referencial del dólar del BCB ayudo a moderar el mercado paralelo en el país.

Es algo positivo transparentar la información estatal, sobre todo la del gasto público. En la página del MEFP se observa un gasto acumulado desde el 25/11/25 de Bs. 10.444 millones, pero no se indica las fuentes de financiamiento de estos.

Hechos recientes se toman como positivos, la apertura del mercado egipcio para la exportación de carne boliviana. Sin embargo, en el mercado local el kilo de carne esta por encima de los Bs. 70 en gran parte del país, un tema sin solucionar.

Una noticia dura, y otra promesa todavía no cumplida como el “perdonazo tributario”, fue el anuncio del ministro de economía indicando que el “50/50” no será factible este 2026, debido a limitaciones financieras y otras prioridades.

En esta última semana el BCB comunico sobre la muy difícil situación económica y financiera de Bolivia, con reservas internacionales al límite, un déficit fiscal muy alto y un riesgo real de hiperinflación. A esto se le sumo el ultimo informe de Fitch Ratings, el cual advierte que la actual calificación del país implica “riesgos de default o reestructuración” de la deuda boliviana.

Finalizando, sin dudas el haber recibido una economía boliviana “devastada” del anterior gobierno, el no concretarse aún el “matrimonio” entre Paz y Lara, y el tener expectativas políticas en las elecciones sub nacionales de marzo 2026, limitaron o condicionaron la implementación de medidas económicas estructurales o de fondo que requiere el país.

El “gradualismo” será parte al parecer de su gestión económica, entendiéndose que el escenario político, económico y financiero no es el más favorable para la implementación de medidas de shock. Pero esto debe revertirse o reajustarse lo antes posible, y mostrar un plan económico concreto y factible para que la gente consolide su confianza, y que pronto muestren resultados tangibles.

Finalmente, el gobierno de Rodrigo Paz en términos generales ha dado señales positivas de cambio en la economía, lo cual se ha traducido en la mejora de algunos indicadores del país. Sin embargo, le resta mucho una aprobación de gestión para Paz de un 65% pero de un rechazo del 52% para Lara.

Si bien el gobierno esta yendo por el camino correcto, o al menos lo planea, el tema es el ritmo y la oportunidad de las medidas económicas que requiere Bolivia para estabilizarse y salir de la crisis. El tiempo de las denuncias, discursos o las presentaciones debe limitarse, y dar paso a los hechos concretos. “No se puede conducir un país mirando el retrovisor, no repitamos errores del pasado”.

