La construcción de las relaciones: el verdadero capital que perdura

La Coherencia como Fundamento de la Red Humana

Hoy más que nunca, hablar de propósito es hablar de relaciones.

No nos referimos a relaciones superficiales, sino a aquellas que nos sostienen, nos impulsan y nos permiten avanzar en lo personal, en lo profesional y en lo institucional.

Desde mis primeros años en el mundo laboral, participando en eventos corporativos, espacios de networking y comunidades empresariales, comprendí una verdad fundamental: nada se logra sin relaciones. Cada encuentro, cada conversación y cada gesto de colaboración era un ladrillo en la construcción de mi círculo de confianza, mi verdadera red humana.

Cuando hablamos de tejer negocios, construir vínculos empresariales o fortalecer alianzas, partimos de un punto más profundo: trabajar en la construcción personal.

Construir es Importante, Cuidar es la Clave

Hoy, más de veinte años después, valoro profundamente ese proceso. Trabajar en mi construcción, cuidar mi marca personal y sostener mis relaciones requiere lo más valioso que tenemos: tiempo, paciencia y coherencia.

Pero, sobre todo, cuidarlas es la clave.

Las relaciones son como una planta: hay que regarlas, nutrirlas, darles luz y estar presentes para que crezcan sanas y fuertes. La construcción inicial es vital, pero el cuidado constante es lo que realmente permite que perduren.

Y hay algo muy clave en ello, la credibilidad no se impone; se gana con la palabra cumplida, con la ética del trabajo bien hecho y con la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

El Desafío de Echar Raíces en un Mundo Globalizado

En este mundo interconectado, expandirse y echar raíces en otro país es un doble desafío. Cuando en tu país ya has construido relaciones firmes, basadas en la confianza y la credibilidad, empezar desde cero en otro territorio exige nuevamente esfuerzo, apertura y mucha autenticidad.

No se trata solo de pertenecer, sino de construir para pertenecer.

Se debe construir desde la esencia, desde los valores personales, logrando que esa construcción personal abra puertas, genere confianza y permita que otros quieran incluirte en su propio círculo. Es esa base humana y genuina la que más adelante se transformará en oportunidades, alianzas, apoyo o negocios.

Del Vínculo Personal al Capital Institucional

En mi rol institucional y bilateral, trabajo diariamente en este proceso: acompañando al empresario en la construcción de sus relaciones, guiándolo, aconsejándolo y acercándolo al socio o perfil adecuado.

Y puedo afirmar con convicción que todos desde el empresario y la autoridad hasta el trabajador y el estudiante tenemos la responsabilidad de construir relaciones sanas.

Las relaciones interpersonales se transforman naturalmente en relaciones interinstitucionales e interempresariales cuando están sustentadas en valores. Esa es la verdadera red de confianza: una donde las personas saben quién sos, qué defendés y qué valor aportás.

Estar en los Espacios Correctos

No se trata de estar en todos los espacios, sino en los correctos.

En aquellos donde se genera valor, donde puedes aprender, aportar, crecer y vincularte con personas que también buscan construir con propósito. . Participar, involucrarse, capacitarse y nutrirse son acciones que fortalecen no solo tu desarrollo profesional, sino también tu red humana.

Hoy existen múltiples plataformas, cámaras, asociaciones y comunidades profesionales. Es esencial saber elegir, discernir cuáles son los espacios que realmente te suman, te inspiran y te permiten ser parte de algo que crece con propósito.

Conclusión: La Confianza es el Activo Más Valioso

Las relaciones no se improvisan; se construyen. Y una vez construidas, hay que regarlas constantemente con tiempo, con presencia, con respeto y con agradecimiento.

En un mundo que cambia tan rápido, lo único que permanece es la confianza que sembramos en los demás. Y esa confianza, cuando se construye con autenticidad, se convierte en el capital más valioso que una persona, una empresa o una institución puede tener.

Ariadna Gil Pereyra

Abogada y consultora comercial, enfocada en vínculos interinstitucionales y relaciones comerciales sostenibles.

Gerente General de la Cámara Binacional de Comercio e Industrias Boliviano Paraguaya.

Miembro Sociedad de Evolución Empresarial Responsable - SEER, Grupo 1

