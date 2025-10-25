Santa Cruz y su relación con el nuevo gobierno

Guido Añez Moscoso

Esta nueva coyuntura política, es una oportunidad unica para que Santa Cruz demuestre que tiene la madurez necesaria para liderizar el país en el siglo 21, ya lo conseguimos en lo económico, producto de nuestro esfuerzo, sacrificio y creatividad

El desarrollo económico sin la participación política no es sostenible, la política y la economía, tienen una relación indisoluble. De la política dependen todas las medidas económicas de un gobierno, la seguridad jurídica, las reglas claras para la inversion

la apertura de mercados, el control de la inflación, la provision de energía y todo lo relacionado con leyes y normas legales para que el emprendedor trabaje con certidumbre y tranquilidad.

De la economia y del aporte del sector privado depende el crecimiento económico del país, la repartición de la riqueza, la tasa de desempleo, la capacidad de generar mayores fuentes de trabajo, y la certidumbre de una seguridad alimentaria en el pais.

"Los intereses del Oriente y Noroeste de Bolivia, no están en

pugna con los de Occidente, por el contrario, son armónicos y

solidarios. Los pueblos del interior son los mercados obligados y

naturales de los productos del Oriente, que no tienen allí

competidores, sino en los similares extranjeros de Chile y el Perú, a

quienes los gobiernos, por medio de inconsultos pactos

internacionales, han concedido privilegios y franquicias tales, que

han expatriado de las plazas del interior a los artículos nacionales

de Santa Cruz".

"No pedimos a nuestros compatriotas que nos traigan el

progreso, como ha dicho un escritor sin sentido común. Tal

vez ellos necesitan más de ese progreso que nosotros; el

progreso vendrá paulatinamente, nosotros lo obtendremos con

nuestros esfuerzos".



Estas frases las rescate del Memorándum de 1904, una pieza histórica de obligatoria lectura para entender a Santa Cruz y al oriente boliviano, desde una perspectiva integradora, con una visión nacional, democrática y firme en nuestras reivindicaciones, redactado por tres ilustres intelectuales cruceños. El Dr. Placido Molina Mostajo (1875-1970) Historiador, Poeta y

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.



Dr. Angel Sandoval Peña (1871-1941) Jurisconsulto, escritor y

explorador del Oriente, Prefecto y Presidente de la Corte Suprema.

Prof. José Benjamin Burela (1867-1937) Geógrafo, Botánico,

Naturista y Escritor.



Esa vision nacional, desde el oriente, la tenemos que rescatar, tenemos todas las condiciones ahora que la democracia ha retornado para tener una convivencia pacifica con este nuevo gobierno. Por primera vez en el siglo 21, tenemos un presidente electo que entiende a Santa Cruz, que no esta contaminado de esa visión extractivista y corto placista que ha dominado la política nacional, que sabe escuchar y que entiende al sector productivo del país. Toda sociedad económica solo necesita que su gobierno la deje trabajar, la deje producir y deje que la creatividad individual y colectiva desarrolle todo su potencial.



Rescate esos párrafos del memorándum de 1904 porque me da la impresión que debemos superar el trauma que nos ha dejado los 20 años de autoritarismo del MAS, un gobierno que nos quiso borrar nuestra cultura, nos menosprecio en lo económico, nos agredió en lo político, siempre deja secuelas profundas como sociedad, pero la intolerancia del masismo, no nos puede hacer intolerantes a nosotros, debemos superar esas concepciones ideológicas del siglo 20, donde predominaron las peleas entre ideologías totalitarias como el fascismo y el comunismo.



Debemos aprender a ser democráticos, tolerantes, abiertos, dejar ese mote de tildar de traidor al que no piensa como nosotros, eso nos hace daño y nos atrasa como sociedad. Si el desarrollo económico no va acompañado de desarrollo educativo, de desarrollo democratico, estamos condenando nuestra sociedad a un progreso sin sustento.



Debemos ser inteligentes para que en estos 5 años entre todos los bolivianos y desde Santa Cruz, construyamos un gobierno de cambio que permita el ingreso de inversiones extranjeras, que el capitalismo se impregne definitivamente en la mente de todos los bolivianos, que no vivamos en zozobra. pensando que los que se fueron volverán pronto, sino que entre todos seamos capaces de construir una sociedad, democrática, abierta, tolerante con un proyecto de país que nos consolide en el concierto internacional como una nación confiable, seria y prospera.



Santa Cruz y los cruceños nacidos en esta tierra y quienes vinieron a ayudar a engrandecerla tenemos un rol fundamental para sacar a toda Bolivia adelante. ARRIBA CRUCENOS HAGAMOS HISTORIA!!!!!!!!

