Paz acompaña con devoción la misa y procesión en honor a la Virgen de Cotoca

El mandatario, que cumple este lunes un mes de mandato, llegó esta mañana al Santuario de Cotoca para participar en los actos religiosos. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

08/12/2025 11:16

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz llegó la mañana de este lunes al santuario de Cotoca acompañado de su esposa para participar de la misa central en honor a la ‘patrona del oriente boliviano’.

El mandatario asistió a la eucaristía que congrega cada año a miles de fieles y devotos, quienes llegan hasta Cotoca para rendir homenaje a la Virgen y cumplir promesas.

Dios familia y patria, con esos cimientos Bolivia saldrá adelante”, dijo el mandatario cuando subió al pulpito a dirigirse a los feligreses que estaban en el templo acompañando la ceremonia religiosa.  

Tras la celebración litúrgica, Paz tiene previsto acompañar la imagen de la Virgen de Cotoca en la tradicional peregrinación que recorrerá distintas calles del municipio cruceño.

La presencia del presidente marca su participación en una de las manifestaciones de fe más importantes del oriente boliviano, donde se espera una alta concurrencia de feligreses durante toda la jornada.

Noticia en desarrollo... 

