Presidente del Comité pro Santa Cruz encomienda a nuevos vocales sanear el padrón electoral

Este lunes concluye el proceso de inscripción de postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y desde el Comité Cívico pro Santa Cruz esperan que las nuevas autoridades tengan la capacidad de encarar el desafío de sanear el padrón electoral.

El presidente cívico, Stello Cochamanidis, manifestó que los vocales que sean elegidos deben reunir las condiciones para conducir los próximos procesos electorales y avanzar hacia la construcción de un nuevo padrón que devuelva credibilidad a las elecciones del país.

“Lo más importante es que estas nuevas autoridades deben mantener la independencia de este poder. Necesitamos que el Órgano Electoral trabaje sin presiones políticas, que no haya injerencias. Esperamos que los nuevos vocales sean personas idóneas que trabajen por el país”, afirmó.

Cochamanidis reconoció que las elecciones previstas para marzo serán “muy complejas” debido a la cantidad de autoridades que se elegirán, por lo que insistió en que los futuros vocales deben mostrar profesionalismo y solvencia técnica.

Hasta ayer, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa reportó 78 aspirantes inscritos: 48 varones y 30 mujeres provenientes de los nueve departamentos.

